https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/tatlises-ailesi-koronaviruse-yakalandi-1089729511.html

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren ve 2 çocuğu bulunan Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından paylaştı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses'in ailesi koronavirüse yakalandı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Covid-19'a kalabalıkta yakalandıklarını ve evde dinlendiklerini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli "Ailece corona olduk. Eskisi gibi değil neyse ki ama şu ara çok yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-ile-trump-hakkindaki-7-telefon-gorusmesi-ve-covid-19-test-kiti-iddialarina-kremlinden-yanit-1089009623.html

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