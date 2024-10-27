https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/tatlises-ailesi-koronaviruse-yakalandi-1089729511.html
Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı
Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren ve 2 çocuğu bulunan Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından paylaştı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T20:17+0300
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türkiye
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Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses'in ailesi koronavirüse yakalandı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Covid-19'a kalabalıkta yakalandıklarını ve evde dinlendiklerini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli "Ailece corona olduk. Eskisi gibi değil neyse ki ama şu ara çok yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-ile-trump-hakkindaki-7-telefon-gorusmesi-ve-covid-19-test-kiti-iddialarina-kremlinden-yanit-1089009623.html
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covid-19 vaka, ibrahim tatlıses öldü mü
covid-19 vaka, ibrahim tatlıses öldü mü
Tatlıses ailesi koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünyaevine giren ve 2 çocuğu bulunan Yasemin Şefkatli koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ailecek Covid-19 olduklarını açıklayan Yasemin Şefkatli hastalığa yakalananlara uyarıda bulundu.
Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses'in ailesi koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Covid-19'a kalabalıkta yakalandıklarını ve evde dinlendiklerini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Yasemin Şefkatli "Ailece corona olduk. Eskisi gibi değil neyse ki ama şu ara çok yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" dedi.