https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-ile-trump-hakkindaki-7-telefon-gorusmesi-ve-covid-19-test-kiti-iddialarina-kremlinden-yanit-1089009623.html

Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt

Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'li gazeteci Woodward'un kitabında yer alan telefon görüşmesi iddiasını reddederken Trump'ın Putin'e Covid-19 test kiti gönderdiğini... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T12:51+0300

2024-10-09T12:51+0300

2024-10-09T12:51+0300

dünya

rusya

vladimir putin

abd

donald trump

bob woodward

kremlin

dmitriy peskov

covid-19

test kiti

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ABD'li gazeteci Bob Woodward, 'Savaş' adlı kitabında Putin ve Trump'ın Ocak 2021'den beri 7 telefon görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Kitapta ayrıca Trump'ın Putin'e pandemi başladıktan sonra Covid-19 test kiti gönderdiği iddia edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2021'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan eski ABD Başkanı Donald Trump'la o tarihten beri 7 telefon görüşmesi yaptığına dair iddialara yanıt verdi.Gazetecilerin Woodward'un kitabındaki ilgili bölümü sorması üzerine bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Peskov, "Hayır, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.'Rusya da ABD'ye test kiti gönderdi'Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Trump'ın 2020 yılında patlak veren Covid-19 pandemisinin başlarında Rusya'ya test kiti gönderdiğine dair iddiayı doğruladı.Test kiti iddiasını doğrulayan Peskov, Rusya'nın da ABD'ye pandeminin ilk dönemlerinde test kiti gönderdiğini anlattı.

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rusya, vladimir putin, abd, donald trump, bob woodward, kremlin, dmitriy peskov, covid-19, test kiti, beyaz saray