Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Expat Insider raporuna göre gurbetçiler için en iyi ve en kötü destinasyonlar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Doğal gaz ve elektriğe enflasyon freni
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
8 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
AHEF Genel Sekreteri Erdoğan: Hekim başına dört bin kişiden kayıt alıyoruz
12:08
80 dk
HABER MASASI
Ülkemizde gençler arasında giderek artan şiddet olayları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’de 90 artıların haftası
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Demir, İran'dan bildiriyor
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail doğrudan Türkiye ile savaşa giremez fakat elindeki terör gibi araçları kullanabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serenay Sarıkaya oportünizmi
17:34
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
TBMM’de gizli oturum: Kurtuluş Savaşı’ndan 1 Mart tezkeresine gizli oturumlar
19:21
3 dk
ÖZEL HABER
Zeytinyağında büyük oyun: Bu fiyatın altındaysa uzak durun
19:31
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteği açıklandı: Kongre'den gizlenen 100 anlaşma
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlardan meme kanseri uyarısı: Genç yaş gruplarında artış görülüyor
19:49
5 dk
SESLİ HABER
Rakibine ‘Jackie Chan’ dedi, 10 maç ceza aldı
20:04
1 dk
ÖZEL HABER
Psikologlar 'incellik tehlikesine' karşı uyarıyor
20:12
3 dk
ÖZEL HABER
İsrail ve Ukrayna aynı silahları kullanıyor: ‘Dünyayı kana bulamak istiyorlar’
20:22
5 dk
ÖZEL HABER
Uzman psikolog anlattı: Disleksi nasıl anlaşılır
20:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beyin kendini uykuda temizliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail ile ticaret bilmecesi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin uluslararası boyutu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Yılbaşından sonra emekli olanların hak kaybı olacak mı?
19:10
3 dk
SESLİ HABER
Batı'dan seçim öncesi Gürcistan'a baskı: 121 milyon euro yardım kesildi
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Gerilim sürüyor: Kuzey Kore kapattı
19:38
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
20:05
9 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/putin-ile-trump-hakkindaki-7-telefon-gorusmesi-ve-covid-19-test-kiti-iddialarina-kremlinden-yanit-1089009623.html
Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt
Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'li gazeteci Woodward'un kitabında yer alan telefon görüşmesi iddiasını reddederken Trump'ın Putin'e Covid-19 test kiti gönderdiğini... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T12:51+0300
2024-10-09T12:51+0300
dünya
rusya
vladimir putin
abd
donald trump
bob woodward
kremlin
dmitriy peskov
covid-19
test kiti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104216/57/1042165745_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b312ce9bdb3347ab915b907ccf3b9d17.jpg
ABD'li gazeteci Bob Woodward, 'Savaş' adlı kitabında Putin ve Trump'ın Ocak 2021'den beri 7 telefon görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Kitapta ayrıca Trump'ın Putin'e pandemi başladıktan sonra Covid-19 test kiti gönderdiği iddia edilmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2021'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan eski ABD Başkanı Donald Trump'la o tarihten beri 7 telefon görüşmesi yaptığına dair iddialara yanıt verdi.Gazetecilerin Woodward'un kitabındaki ilgili bölümü sorması üzerine bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Peskov, "Hayır, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.'Rusya da ABD'ye test kiti gönderdi'Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Trump'ın 2020 yılında patlak veren Covid-19 pandemisinin başlarında Rusya'ya test kiti gönderdiğine dair iddiayı doğruladı.Test kiti iddiasını doğrulayan Peskov, Rusya'nın da ABD'ye pandeminin ilk dönemlerinde test kiti gönderdiğini anlattı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104216/57/1042165745_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_2aa7398922dea5843034ce58dabe2871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, abd, donald trump, bob woodward, kremlin, dmitriy peskov, covid-19, test kiti, beyaz saray
rusya, vladimir putin, abd, donald trump, bob woodward, kremlin, dmitriy peskov, covid-19, test kiti, beyaz saray

Putin ile Trump hakkındaki '7 telefon görüşmesi' ve 'Covid-19 test kiti' iddialarına Kremlin'den yanıt

12:51 09.10.2024
© AP Photo / Susan WalshVladimir Putin Donald Trump
Vladimir Putin Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'li gazeteci Woodward'un kitabında yer alan telefon görüşmesi iddiasını reddederken Trump'ın Putin'e Covid-19 test kiti gönderdiğini doğruladı.
ABD'li gazeteci Bob Woodward, 'Savaş' adlı kitabında Putin ve Trump'ın Ocak 2021'den beri 7 telefon görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Kitapta ayrıca Trump'ın Putin'e pandemi başladıktan sonra Covid-19 test kiti gönderdiği iddia edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2021'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan eski ABD Başkanı Donald Trump'la o tarihten beri 7 telefon görüşmesi yaptığına dair iddialara yanıt verdi.

Gazetecilerin Woodward'un kitabındaki ilgili bölümü sorması üzerine bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Peskov, "Hayır, bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

'Rusya da ABD'ye test kiti gönderdi'

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Trump'ın 2020 yılında patlak veren Covid-19 pandemisinin başlarında Rusya'ya test kiti gönderdiğine dair iddiayı doğruladı.

Test kiti iddiasını doğrulayan Peskov, Rusya'nın da ABD'ye pandeminin ilk dönemlerinde test kiti gönderdiğini anlattı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала