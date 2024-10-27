https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/sisli---mecidiyekoy-metrosunda-yangin-cikti-1-kisi-hastaneye-kaldirildi--1089712790.html

Şişli - Mecidiyeköy metrosunda yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Şişli - Mecidiyeköy metrosunda yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T08:04+0300

2024-10-27T08:04+0300

2024-10-27T08:04+0300

türkiye

metro

yangın

yangın söndürme

şişli

mecidiyeköy

mecidiyeköy mahmutbey metro hattı

hastane

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Dün gece 22.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/samsunda-bir-adam-31-bin-liralik-kazi-kazan-karti-caldi--1089712343.html

türkiye

şişli

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metro, yangın, yangın söndürme, şişli, mecidiyeköy, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı, hastane