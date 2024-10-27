https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/sisli---mecidiyekoy-metrosunda-yangin-cikti-1-kisi-hastaneye-kaldirildi--1089712790.html
Şişli - Mecidiyeköy metrosunda yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Şişli - Mecidiyeköy metrosunda yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T08:04+0300
2024-10-27T08:04+0300
2024-10-27T08:04+0300
türkiye
metro
yangın
yangın söndürme
şişli
mecidiyeköy
mecidiyeköy mahmutbey metro hattı
hastane
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Dün gece 22.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/samsunda-bir-adam-31-bin-liralik-kazi-kazan-karti-caldi--1089712343.html
türkiye
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metro, yangın, yangın söndürme, şişli, mecidiyeköy, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı, hastane
metro, yangın, yangın söndürme, şişli, mecidiyeköy, mecidiyeköy mahmutbey metro hattı, hastane
Şişli - Mecidiyeköy metrosunda yangın çıktı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir güvenlik görevlisi, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Dün gece 22.30 sıralarında Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre yürüyen merdivenin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Çıkan dumanlardan etkilenen bir güvenlik görevlisi tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis ekipleri dumanların yükseldiği metro istasyonunda güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.