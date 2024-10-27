https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/samsunda-bir-adam-31-bin-liralik-kazi-kazan-karti-caldi--1089712343.html

Samsun'da bir adam 31 bin liralık kazı kazan kartı çaldı

Samsun'da bir adam 31 bin liralık kazı kazan kartı çaldı

Sputnik Türkiye

Samsun'da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kazı kazan

kumar

online kumar

hırsızlık

samsun

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Samsun'daki bir şans oyunları işletmesinden farklı tarihlerde toplam 31 bin TL değerinde kazı kazan kartı çalındı. Hırsızlık sonrası harekete geçen polis, olayın şüphelisinin H.Ç. olduğu belirlendi.Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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kazı kazan, kumar, online kumar, hırsızlık, samsun