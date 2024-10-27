https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/samsunda-bir-adam-31-bin-liralik-kazi-kazan-karti-caldi--1089712343.html
Samsun'da bir adam 31 bin liralık kazı kazan kartı çaldı
Samsun'da bir adam 31 bin liralık kazı kazan kartı çaldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T07:57+0300
2024-10-27T07:57+0300
2024-10-27T07:57+0300
türkiye
kazı kazan
kumar
online kumar
hırsızlık
samsun
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Samsun'daki bir şans oyunları işletmesinden farklı tarihlerde toplam 31 bin TL değerinde kazı kazan kartı çalındı. Hırsızlık sonrası harekete geçen polis, olayın şüphelisinin H.Ç. olduğu belirlendi.Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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kazı kazan, kumar, online kumar, hırsızlık, samsun
kazı kazan, kumar, online kumar, hırsızlık, samsun
Samsun'da bir adam 31 bin liralık kazı kazan kartı çaldı
Samsun'da bir şans oyunları işletmesinden 31 bin TL'lik kazı kazan kartı hırsızlığı gerçekleşti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'daki bir şans oyunları işletmesinden farklı tarihlerde toplam 31 bin TL değerinde kazı kazan kartı çalındı. Hırsızlık sonrası harekete geçen polis, olayın şüphelisinin H.Ç. olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.