https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/sarkici-gulsenin-babasi-abdest-alirken-vefat-etti-1089726867.html

Şarkıcı Gülşen'in babası abdest alırken vefat etti

Şarkıcı Gülşen'in babası abdest alırken vefat etti

Sputnik Türkiye

Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Aslan Bayraktar büyük kızının doğum günü için Gaziantep'teyken sabah namazı için abdest aldığı sırada... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

gülşen

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Ünlü Şarkıcı Gülşen'in babası sabah namazı için abdest aldığı sırada kalp krizi geçirerek vefat etti.Konser için Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Şarkıcı Gülşen'in babası Aslan Bayraktar Gaziantep'te abdest alırken kalp krizi geçirdi. 112 ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Aslan Bayraktar'ın cenazesi 28 Ekim tarihinde Ordu'da defnedileceği açıklandı. Konser programını iptal eden Gülşen ülkeye dönüş yaptı. Gülşen kimdir?29 Mayıs 1976 doğumlu Şarkıcı Gülşen, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitiminden mezun oldu. Sahnede giydiği kıyafetlerle adında sıkça söz eden şarkıcı barda şarkı söylerken keşfedildi.

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