https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/sarkici-gulsenin-babasi-abdest-alirken-vefat-etti-1089726867.html
Şarkıcı Gülşen'in babası abdest alırken vefat etti
Şarkıcı Gülşen'in babası abdest alırken vefat etti
Sputnik Türkiye
Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Aslan Bayraktar büyük kızının doğum günü için Gaziantep'teyken sabah namazı için abdest aldığı sırada... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T17:15+0300
2024-10-27T17:15+0300
2024-10-27T17:15+0300
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gülşen
konser
baba
vefat
kalp krizi
kalp
kalp hastalıkları
kalp yetmezliği
cenaze
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Ünlü Şarkıcı Gülşen'in babası sabah namazı için abdest aldığı sırada kalp krizi geçirerek vefat etti.Konser için Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Şarkıcı Gülşen'in babası Aslan Bayraktar Gaziantep'te abdest alırken kalp krizi geçirdi. 112 ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Aslan Bayraktar'ın cenazesi 28 Ekim tarihinde Ordu'da defnedileceği açıklandı. Konser programını iptal eden Gülşen ülkeye dönüş yaptı. Gülşen kimdir?29 Mayıs 1976 doğumlu Şarkıcı Gülşen, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitiminden mezun oldu. Sahnede giydiği kıyafetlerle adında sıkça söz eden şarkıcı barda şarkı söylerken keşfedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cihat-tamerin-oglu-vefat-etti-cenazede-hayrani-selfie-cekti-1087377072.html
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gülşen babası, şarkıcı gülşen, gülşen mp3 indir, gülşen şarkıları, gülşen'in babası neden öldü
Şarkıcı Gülşen'in babası abdest alırken vefat etti
Türk pop müziğin sevilen isimlerinden Gülşen'in babası Aslan Bayraktar büyük kızının doğum günü için Gaziantep'teyken sabah namazı için abdest aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konser için Gürcistan'da bulunan Gülşen haberi alır almaz Türkiye'ye döndü.
Ünlü Şarkıcı Gülşen'in babası sabah namazı için abdest aldığı sırada kalp krizi geçirerek vefat etti.
Konser için Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Şarkıcı Gülşen'in babası Aslan Bayraktar Gaziantep'te abdest alırken kalp krizi geçirdi. 112 ekipleri tarafından hayatını kaybettiği tespit edilen Aslan Bayraktar'ın cenazesi 28 Ekim tarihinde Ordu'da defnedileceği açıklandı. Konser programını iptal eden Gülşen ülkeye dönüş yaptı.
29 Mayıs 1976 doğumlu Şarkıcı Gülşen, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitiminden mezun oldu. Sahnede giydiği kıyafetlerle adında sıkça söz eden şarkıcı barda şarkı söylerken keşfedildi.