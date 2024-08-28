https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cihat-tamerin-oglu-vefat-etti-cenazede-hayrani-selfie-cekti-1087377072.html

Cihat Tamer'in oğlu vefat etti: Cenazede hayranı 'selfie' çekti

Cihat Tamer'in oğlu vefat etti: Cenazede hayranı 'selfie' çekti

Sputnik Türkiye

81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşındaki Atilla Tamer kanser sonucu vefat etti. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Bazı hayranları... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

selfie

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

cenaze evi

fotoğraf

sosyal medya

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Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti.Cenazede selfie çektiSabah gazetesinin haberine göre; Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'in cenazesinde bazı kişiler ünlüler ile fotoğraf çekilmek istedi. O anlarda oyuncu Zihni Göktay ile selfie çekilen hayranı sosyal medyada tepki gördü.

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selfie, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, fotoğraf, sosyal medya