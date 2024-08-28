https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/cihat-tamerin-oglu-vefat-etti-cenazede-hayrani-selfie-cekti-1087377072.html
Cihat Tamer'in oğlu vefat etti: Cenazede hayranı 'selfie' çekti
Cihat Tamer'in oğlu vefat etti: Cenazede hayranı 'selfie' çekti
Sputnik Türkiye
81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşındaki Atilla Tamer kanser sonucu vefat etti. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Bazı hayranları... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T14:40+0300
2024-08-28T14:40+0300
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türkiye
selfie
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
fotoğraf
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Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti.Cenazede selfie çektiSabah gazetesinin haberine göre; Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'in cenazesinde bazı kişiler ünlüler ile fotoğraf çekilmek istedi. O anlarda oyuncu Zihni Göktay ile selfie çekilen hayranı sosyal medyada tepki gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/bakan-fidan-haniyenin-cenaze-toreni-icin-katarda-1086431705.html
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selfie, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, fotoğraf, sosyal medya
selfie, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi, fotoğraf, sosyal medya
Cihat Tamer'in oğlu vefat etti: Cenazede hayranı 'selfie' çekti
14:40 28.08.2024 (güncellendi: 14:47 28.08.2024)
81 yaşındaki usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu 57 yaşındaki Atilla Tamer kanser sonucu vefat etti. Cenaze törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Bazı hayranları tiyatrocu Zihni Göktay ile selfie çekti. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti.
Sabah gazetesinin haberine göre; Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'in cenazesinde bazı kişiler ünlüler ile fotoğraf çekilmek istedi. O anlarda oyuncu Zihni Göktay ile selfie çekilen hayranı sosyal medyada tepki gördü.