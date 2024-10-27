San Francisco'da kumdan heykel festivali: Devasa boyutta heykeller ortaya çıktı
ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan Ocean plajında, 42. Geleneksel Kumdan Kale yarışması gerçekleştirildi.
ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan Ocean plajında, 42. Geleneksel Kumdan Kale yarışması gerçekleştirildi.
Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yarışmada kumdan çeşitli heykeller yapıldı.
Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yarışmada kumdan çeşitli heykeller yapıldı.
Yarışma sonucunda toplanan bağış, bölgedeki 8 bin 500'den fazla öğrencinin eğitimine yardım olarak dağıtılacak.
Yarışma sonucunda toplanan bağış, bölgedeki 8 bin 500'den fazla öğrencinin eğitimine yardım olarak dağıtılacak.
Yarışmada birbirinden harika eserler ortaya çıkarıldı.
Yarışmada birbirinden harika eserler ortaya çıkarıldı.
Etkileyici eserlerden bazıları da denizin sembollerini temsil etti.
Etkileyici eserlerden bazıları da denizin sembollerini temsil etti.
Çocuk yaştan yaşlıya kadar uzanan katılımcılar hem eğlendi hem de harika eserler ortaya çıkardı.
Çocuk yaştan yaşlıya kadar uzanan katılımcılar hem eğlendi hem de harika eserler ortaya çıkardı.
Her sene binlerce kişinin katıldığı etkinlikte mimarlar, mühendisler, müteahhitler, tasarımcılar ve yerel ilkokul öğrencilerinden oluşan resmi takımlar, plajda bir araya gelerek uzay temalı heykeller yaptı.
Her sene binlerce kişinin katıldığı etkinlikte mimarlar, mühendisler, müteahhitler, tasarımcılar ve yerel ilkokul öğrencilerinden oluşan resmi takımlar, plajda bir araya gelerek uzay temalı heykeller yaptı.
ABD'nin California eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan Ocean plajında, 42. Geleneksel Kumdan Kale yarışması gerçekleştirildi.
Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yarışmada kumdan çeşitli heykeller yapıldı.
Yarışma sonucunda toplanan bağış, bölgedeki 8 bin 500'den fazla öğrencinin eğitimine yardım olarak dağıtılacak.
Yarışmada birbirinden harika eserler ortaya çıkarıldı.
Etkileyici eserlerden bazıları da denizin sembollerini temsil etti.
Çocuk yaştan yaşlıya kadar uzanan katılımcılar hem eğlendi hem de harika eserler ortaya çıkardı.
Her sene binlerce kişinin katıldığı etkinlikte mimarlar, mühendisler, müteahhitler, tasarımcılar ve yerel ilkokul öğrencilerinden oluşan resmi takımlar, plajda bir araya gelerek uzay temalı heykeller yaptı.