ABD'nin San Francisco kentinde binlerce kişi, bağış toplamak için her yıl yapılan 42. Geleneksel Kumdan Heykel yarışmasına katıldı. 'Bu Dünya'dan Değil!'... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

San Francisco'da kumdan heykel festivali: Devasa boyutta heykeller ortaya çıktı

© AA / Tayfun Coşkun San Francisco'da binlerce kişi en iyi kumdan heykeli yapmak için yarıştı © AA / Tayfun Coşkun

ABD'nin San Francisco kentinde binlerce kişi, bağış toplamak için her yıl yapılan 42. Geleneksel Kumdan Heykel yarışmasına katıldı. 'Bu Dünya'dan Değil!' temalı bu yılki yarışmada ortaya devasa boyutta kumdan heykeller çıktı.