https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikecli-milli-takim-avrupa-sampiyonlar-liginde-altin-madalya-kazandi-1089706438.html

Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı

Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:42+0300

2024-10-26T18:42+0300

2024-10-26T18:42+0300

türkiye

türkiye

yusuf dikeç

şevval ilayda tarhan

sırbistan

almanya

belgrad

şampiyon

altın madalya

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikec-altin-madalya-macina-cikma-hakki-kazandi-1089692318.html

türkiye

sırbistan

almanya

belgrad

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türkiye, yusuf dikeç, şevval ilayda tarhan, sırbistan, almanya, belgrad, şampiyon, altın madalya