https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikecli-milli-takim-avrupa-sampiyonlar-liginde-altin-madalya-kazandi-1089706438.html
Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı
Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T18:42+0300
2024-10-26T18:42+0300
2024-10-26T18:42+0300
türkiye
türkiye
yusuf dikeç
şevval ilayda tarhan
sırbistan
almanya
belgrad
şampiyon
altın madalya
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Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/yusuf-dikec-altin-madalya-macina-cikma-hakki-kazandi-1089692318.html
türkiye
sırbistan
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türkiye, yusuf dikeç, şevval ilayda tarhan, sırbistan, almanya, belgrad, şampiyon, altın madalya
türkiye, yusuf dikeç, şevval ilayda tarhan, sırbistan, almanya, belgrad, şampiyon, altın madalya
Yusuf Dikeç'li milli takım, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 yenen milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen ve yarın tamamlanacak Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz yarı final maçında 2-2 beraberliği yakaladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıkan Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, aldıkları 16-2 galibiyet sonucunda, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Final maçında Sırbistan’la karşılaşan milli sporcular, 3-1 galip gelerek altın madalya elde etti.