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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, genel olarak yurtta a bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T06:45+0300
2024-10-27T06:45+0300
2024-10-27T07:10+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin biraz üstünde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.İl il hava durumu Marmara Bölgesi• İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu• Edirne: 22°C, Parçalı ve az bulutlu• Kocaeli: 22°C, Parçalı ve az bulutlu• Kırklareli: 21°C, Parçalı ve az bulutluEge Bölgesi• İzmir: 24°C, Az bulutlu ve açık• Muğla: 25°C, Az bulutlu ve açık• Afyonkarahisar: 19°C, Az bulutlu• Denizli: 26°C, Az bulutluAkdeniz Bölgesi• Antalya: 28°C, Az bulutlu ve açık• Adana: 28°C, Az bulutlu ve açık• Mersin: 28°C, Az bulutlu ve açık• Hatay: 25°C, Az bulutlu ve açıkİç Anadolu Bölgesi• Ankara: 19°C, Az bulutlu ve açık• Eskişehir: 21°C, Az bulutlu ve açık• Konya: 18°C, Az bulutlu ve açık• Yozgat: 15°C, Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz Bölgesi• Bolu: 19°C, Parçalı ve az bulutlu• Düzce: 21°C, Parçalı ve az bulutlu• Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu• Zonguldak: 18°C, Parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi• Samsun: 19°C, Parçalı ve az bulutlu• Trabzon: 17°C, Parçalı ve az bulutlu• Amasya: 17°C, Parçalı ve az bulutlu• Artvin: 14°C, Parçalı ve az bulutluDoğu Anadolu Bölgesi• Erzurum: 11°C, Parçalı ve az bulutlu• Kars: 11°C, Parçalı ve az bulutlu• Malatya: 16°C, Az bulutlu• Van: 13°C, Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi• Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık• Gaziantep: 21°C, Az bulutlu ve açık• Siirt: 21°C, Az bulutlu ve açık• Şanlıurfa: 23°C, Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
06:45 27.10.2024 (güncellendi: 07:10 27.10.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, genel olarak yurtta a bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin biraz üstünde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak.
Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
• İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu
• Edirne: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
• Kocaeli: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
• Kırklareli: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
• İzmir: 24°C, Az bulutlu ve açık
• Muğla: 25°C, Az bulutlu ve açık
• Afyonkarahisar: 19°C, Az bulutlu
• Denizli: 26°C, Az bulutlu
• Antalya: 28°C, Az bulutlu ve açık
• Adana: 28°C, Az bulutlu ve açık
• Mersin: 28°C, Az bulutlu ve açık
• Hatay: 25°C, Az bulutlu ve açık
• Ankara: 19°C, Az bulutlu ve açık
• Eskişehir: 21°C, Az bulutlu ve açık
• Konya: 18°C, Az bulutlu ve açık
• Yozgat: 15°C, Az bulutlu ve açık
• Bolu: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
• Düzce: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
• Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
• Zonguldak: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
• Samsun: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
• Trabzon: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
• Amasya: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
• Artvin: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
• Erzurum: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
• Kars: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
• Malatya: 16°C, Az bulutlu
• Van: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
• Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık
• Gaziantep: 21°C, Az bulutlu ve açık
• Siirt: 21°C, Az bulutlu ve açık
• Şanlıurfa: 23°C, Az bulutlu ve açık