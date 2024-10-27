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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, genel olarak yurtta a bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke​ genelinde yağış​ beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara​ ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin biraz üstünde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak. Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.İl il hava durumu Marmara Bölgesi• İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu• Edirne: 22°C, Parçalı ve az bulutlu• Kocaeli: 22°C, Parçalı ve az bulutlu• Kırklareli: 21°C, Parçalı ve az bulutluEge Bölgesi• İzmir: 24°C, Az bulutlu ve açık• Muğla: 25°C, Az bulutlu ve açık• Afyonkarahisar: 19°C, Az bulutlu• Denizli: 26°C, Az bulutluAkdeniz Bölgesi• Antalya: 28°C, Az bulutlu ve açık• Adana: 28°C, Az bulutlu ve açık• Mersin: 28°C, Az bulutlu ve açık• Hatay: 25°C, Az bulutlu ve açıkİç Anadolu Bölgesi• Ankara: 19°C, Az bulutlu ve açık• Eskişehir: 21°C, Az bulutlu ve açık• Konya: 18°C, Az bulutlu ve açık• Yozgat: 15°C, Az bulutlu ve açıkBatı Karadeniz Bölgesi• Bolu: 19°C, Parçalı ve az bulutlu• Düzce: 21°C, Parçalı ve az bulutlu• Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu• Zonguldak: 18°C, Parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi• Samsun: 19°C, Parçalı ve az bulutlu• Trabzon: 17°C, Parçalı ve az bulutlu• Amasya: 17°C, Parçalı ve az bulutlu• Artvin: 14°C, Parçalı ve az bulutluDoğu Anadolu Bölgesi• Erzurum: 11°C, Parçalı ve az bulutlu• Kars: 11°C, Parçalı ve az bulutlu• Malatya: 16°C, Az bulutlu• Van: 13°C, Parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi• Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık• Gaziantep: 21°C, Az bulutlu ve açık• Siirt: 21°C, Az bulutlu ve açık• Şanlıurfa: 23°C, Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

06:45 27.10.2024 (güncellendi: 07:10 27.10.2024)
© AAİstanbul sıcak hava / sahil kenarı
İstanbul sıcak hava / sahil kenarı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, genel olarak yurtta a bulutlu ve açık bir havanın olacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke​ genelinde yağış​ beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara​ ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin biraz üstünde seyrederken, diğer bölgelerde normallere yakın olacak.
Rüzgar kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl il hava durumu

Marmara Bölgesi
İstanbul: 20°C, Parçalı bulutlu
Edirne: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir: 24°C, Az bulutlu ve açık
Muğla: 25°C, Az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 19°C, Az bulutlu
Denizli: 26°C, Az bulutlu
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 28°C, Az bulutlu ve açık
Adana: 28°C, Az bulutlu ve açık
Mersin: 28°C, Az bulutlu ve açık
Hatay: 25°C, Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 19°C, Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 21°C, Az bulutlu ve açık
Konya: 18°C, Az bulutlu ve açık
Yozgat: 15°C, Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi
Bolu: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 18°C, Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Samsun: 19°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 17°C, Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 11°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 16°C, Az bulutlu
Van: 13°C, Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 22°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 21°C, Az bulutlu ve açık
Siirt: 21°C, Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 23°C, Az bulutlu ve açık
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