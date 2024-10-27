https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-israilin-saldirisina-zekayla-karsilik-verecek-1089719359.html

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, İsrail'in saldırısına zekayla karşılık verecek

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran, İsrail'in saldırısına zekayla karşılık verecek

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına zekayla karşılık vereceklerinin altını çizerken Dışişleri Bakanı Arakçi de, ABD'nin saldırıda yer aldığını... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T12:27+0300

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2024-10-27T12:27+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

abbas arakçi

seyyid abbas arakçi

israil

saldırı

gazze

gazze şeridi

lübnan

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in İran'daki hedeflere düzenlediği saldırılara zekayla karşılık vereceklerini vurguladı.İsrail’in Cuma gecesi düzenlediği saldırı hakkında X hesabından açıklama yapan Pezeşkiyan, öncelikle saldırı nedeniyle İran halkına ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.Vatan için can veren İran askerlerinin topraklarını cesurca savunduklarının altını çizen Pezeşkiyan, "İran'ın düşmanları, her türlü aptallığa düşünerek ve zekayla karşılık verileceğini bilsinler" mesajını gönderdi.'Saldırıya ABD de katıldı'Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail'in saldırısına ABD'nin de katıldığını söyledi.ABD askerlerinin saldırıda yer aldıklarının İran için son derece aşikar olduğunu ve en azından İsrail ordusu için hava koridoru açtıklarını belirten Arakçi, "Önceden gönderilen savunma teçhizatının bu saldırıda kullanıldığı değerlendiriliyor. Washington'un Siyonist rejimin suçlarına ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaya katkısı tamamen açık" ifadelerini kullandı.ABD'nin İsrail'e uluslararası arenada eleştiri yöneltilmesine hiçbir şekilde izin vermediğinin ve Gazze İle Lübnan da dahil tüm saldırıların bu destek dahilinde düzenlendiğinin altını çizen Arakçi, Washington'u Tel Aviv'in suç ortağı olarak niteledi.'Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz'İranlı Bakan, İsrail'in saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acilen toplanması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdığını da anlattı. X hesabından da bir açıklama yapan Arakçi, İsrail'in uluslararası barış ve güvenliğe yönelik oluşturduğu tehdide karşı tüm dünyanın birleşmesi gerektiğini de belirterek Tahran'ın karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/putin-batinin-rus-topraklarinin-vurulmasiyla-ilgili-mesajlarimi-duydugunu-umuyorum-1089715349.html

iran

israil

gazze

gazze şeridi

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