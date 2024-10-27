https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rus-silahli-kuvvetleri-dunyanin-en-guclu-ordusu-olarak-gosterildi-1089731919.html

Rus Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi

Rus Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri, US News and World Report sıralamasında dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T23:42+0300

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dünya

rusya

rus ordusu

rus silahlı kuvvetleri

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US News and World Report dergisinin bir araştırmasına göre oluşturulan sıralamada Rus ordusu, birinci sırada yer aldı.Derginin değerlendirmesinde askeri güç bakımından ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise İsrail ordusu yer aldı.Ukrayna ordusu ise sekizinci sırada yer aldı.Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ilk 10'da Türkiye, Çin, Güney Kore, İran, İngiltere ve Almanya da yer aldı.Yazarlar, dünyadaki çeşitli ülkelere ait orduların gücünün, hem elitlerin hem de iş çevrelerinin temsilcilerinin yanı sıra sıradan vatandaşların da katıldığı anketin sonuçlarına göre değerlendirildiğini ve sıralamaya dahil edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/putin-rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliklerini-kusatti-1089692627.html

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