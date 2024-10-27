https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rus-silahli-kuvvetleri-dunyanin-en-guclu-ordusu-olarak-gosterildi-1089731919.html
Rus Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi
Rus Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri, US News and World Report sıralamasında dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T23:42+0300
2024-10-27T23:42+0300
2024-10-27T23:44+0300
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US News and World Report dergisinin bir araştırmasına göre oluşturulan sıralamada Rus ordusu, birinci sırada yer aldı.Derginin değerlendirmesinde askeri güç bakımından ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise İsrail ordusu yer aldı.Ukrayna ordusu ise sekizinci sırada yer aldı.Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ilk 10'da Türkiye, Çin, Güney Kore, İran, İngiltere ve Almanya da yer aldı.Yazarlar, dünyadaki çeşitli ülkelere ait orduların gücünün, hem elitlerin hem de iş çevrelerinin temsilcilerinin yanı sıra sıradan vatandaşların da katıldığı anketin sonuçlarına göre değerlendirildiğini ve sıralamaya dahil edildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/putin-rus-ordusu-kursk-bolgesindeki-ukrayna-silahli-kuvvetleri-birliklerini-kusatti-1089692627.html
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rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, sıralama, dünya, ilk
rusya, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, sıralama, dünya, ilk
Rus Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi
23:42 27.10.2024 (güncellendi: 23:44 27.10.2024)
Rus Silahlı Kuvvetleri, US News and World Report sıralamasında dünyanın en güçlü ordusu olarak gösterildi
US News and World Report dergisinin bir araştırmasına göre oluşturulan sıralamada Rus ordusu, birinci sırada yer aldı.
Derginin değerlendirmesinde askeri güç bakımından ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise İsrail ordusu yer aldı.
Ukrayna ordusu ise sekizinci sırada yer aldı.
Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında ilk 10'da Türkiye, Çin, Güney Kore, İran, İngiltere ve Almanya da yer aldı.
Yazarlar, dünyadaki çeşitli ülkelere ait orduların gücünün, hem elitlerin hem de iş çevrelerinin temsilcilerinin yanı sıra sıradan vatandaşların da katıldığı anketin sonuçlarına göre değerlendirildiğini ve sıralamaya dahil edildiğini belirtti.