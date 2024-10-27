https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/polonyada-bir-radyoda-calisan-tum-gazeteciler-kovulup-yapay-zeka-ile-sunuculuk-basladi-ulkede-buyuk-1089712974.html

Polonya'da bir radyoda çalışan tüm gazeteciler kovulup yapay zeka ile sunuculuğa başlandı: Ülkede tartışmalar sürüyor

Polonya'da bir radyoda çalışan tüm gazeteciler kovulup yapay zeka ile sunuculuğa başlandı: Ülkede tartışmalar sürüyor

Sputnik Türkiye

Polonya'da faaliyet gösteren bir radyo, çalışan tüm gazetecileri kovup yapay zeka ile yayın yapmaya başladı. Ülkenin dijital bakanı dahil birçok kişi... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T11:59+0300

2024-10-27T11:59+0300

2024-10-27T12:37+0300

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Polonya’da faaliyet gösteren OFF Radio Krakow, gazetecilerini işten çıkarıp yayınlarını yapay zeka ile yayını sürdürme kararı alarak tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda tüm çalışan gazetecilerini işten çıkaran radyo, bu hafta itibarıyla 'Polonya’da bir ilk' olarak tanımladığı, yapay zekâ tarafından yaratılan sanal karakterlerin sunduğu yeni bir formatla yeniden yayına başladı. Radyo yönetimi, bu yapay karakterlerin genç dinleyici kitlesine hitap edeceğini ve kültür, sanat, sosyal konular gibi başlıklarda yayın yapacaklarını açıkladı.Ancak eski çalışanlardan Mateusz Demski, bu değişikliği sert bir dille eleştirdi. Demski, yapay zekâ ile çalışanların yer değiştirilmesini 'tehlikeli bir emsal' olarak tanımlayarak, medya sektöründe yıllardır emek veren tecrübeli çalışanların yerinin makinelerle doldurulması büyük bir risk olarak değerlendirdi. Demski’nin açık mektubu, Polonya genelinde büyük destek buldu ve kısa sürede yaklaşık 15 bin kişi tarafından imzalandı.Bakanlığa kadar gitti Radyonun bu hamlesi, kamu fonlarıyla desteklenen bir medya kuruluşu olduğu için daha da fazla eleştiriye maruz kaldı. OFF Radio Krakow’un başkanı Marcin Pulit, gazetecilerin işten çıkarılma kararının yapay zeka deneyinden kaynaklı değil dinleyici oranlarının az olması nedeniyle alındığını belirtti.Öte yandan, Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski de bu olay üzerine yapay zekânın kullanım sınırlarına dair yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etti. Gawkowski, “Yapay zekânın gelişimini desteklesem de bazı sınırların aşıldığını düşünüyorum,” diyerek yapay zekânın 'insan yararına kullanılması gerekiyor' şeklinde konuştu. Radyo, yeni formatında Nobel ödüllü Polonyalı şair Wisława Szymborska’nın sesiyle oluşturulmuş bir yapay zekâ karakterle 'röportaj' yaparak farklı bir deneyim sundu. Szymborska Vakfı Başkanı Michał Rusinek ise şairin mizahi bir kişiliği olduğunu belirterek bu yaratıcı deneye sıcak baktıklarını açıkladı.

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polonya, radyo, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yapay zeka, gazeteci, basın, dijital, podcast