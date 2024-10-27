https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/ozgur-ozel-biz-bu-ulkenin-birliginin-beraberliginin-teminati-olan-partiyiz-1089723233.html

Özgür Özel: Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz

Özgür Özel: Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Beşiktaş'ta başlayan "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuştu. Özel konuşmasında "Biz Cumhuriyet... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T15:24+0300

2024-10-27T15:24+0300

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CHP'nin bugün Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda düzenliği "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz" dedi. Son dönemde cinayete kurban giden kadınların, genç kızların ve çocukların isimlerini sayan Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüphelinin yer aldığı 'yenidoğan çetesiyle' ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel "Bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chp-besiktasta-yasam-hakki-mitingi-duzenliyor-1089715495.html

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