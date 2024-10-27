https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/ozgur-ozel-biz-bu-ulkenin-birliginin-beraberliginin-teminati-olan-partiyiz-1089723233.html
Özgür Özel: Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz
Özgür Özel: Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Beşiktaş'ta başlayan "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuştu. Özel konuşmasında "Biz Cumhuriyet... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T15:24+0300
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CHP'nin bugün Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda düzenliği "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz" dedi. Son dönemde cinayete kurban giden kadınların, genç kızların ve çocukların isimlerini sayan Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüphelinin yer aldığı 'yenidoğan çetesiyle' ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel "Bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chp-besiktasta-yasam-hakki-mitingi-duzenliyor-1089715495.html
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Özgür Özel: Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz
15:24 27.10.2024 (güncellendi: 15:41 27.10.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün İstanbul Beşiktaş'ta başlayan "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuştu. Özel konuşmasında "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz" dedi.
CHP'nin bugün Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda düzenliği "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde" konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz" dedi.
Son dönemde cinayete kurban giden kadınların, genç kızların ve çocukların isimlerini sayan Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"OECD verileri, Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. Yüzde 38. 3 kadından birinden fazlası, neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede."
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüphelinin yer aldığı 'yenidoğan çetesiyle' ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel "Bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım" dedi.