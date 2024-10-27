https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/chp-besiktasta-yasam-hakki-mitingi-duzenliyor-1089715495.html
CHP, Beşiktaş'ta 'Yaşam Hakkı' mitingi düzenliyor
CHP, Beşiktaş'ta 'Yaşam Hakkı' mitingi düzenliyor
Sputnik Türkiye
CHP bugün İstanbul Beşiktaş'ta saat 14.30'da "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi' düzenliyor. Mitinge katılım için çağrı yapan Özel, "Yarın bu... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T11:44+0300
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CHP Genel Başkanı Özel, miting öncesinde dün İstanbul'un Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaki miting alanına gelerek "Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz" sözleriyle mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel sosyal medya hesabından da yaptığı çağrıda "Yarın hep birlikte teröre, şiddetin her türlüsüne inat yaşam hakkını savunacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın saat 14.30’da Beşiktaş'ta korkmayacağımızı, sinmeyeceğimizi hep birlikte haykırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.'Cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz'Miting alanındaki hazırlıkları inceleyen Özel "Son sözüm şudur, çağrım şudur; bu ülkeyi kurtaranlar, bu Cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz. Siz de korkmayın, yarın Türkiye'nin düşmanlarına da Cumhuriyet düşmanlarına da '29 Ekim coşkuyla kutlanmasın' diyenlere de 27 Ekim gününden bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz" dedi. 'İstanbul'un 39 ilçesinde hazırlıklarımız devam ediyor'Bugün saat 14.30'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yapılacak miting için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "İstanbul'un 39 ilçesinde hazırlıklarımız devam ediyor. İlçe başkanlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Beşiktaş Meydanı'ndaki hazırlıklarımızı sizinle beraber yerinde incelemeye geldik. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, yılmıyoruz. Bütün İstanbulluları Beşiktaş Meydanı'ndaki Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingimize davet ediyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/chp-lideri-ozel-cumhuriyet-coskusunu-hicbir-seyin-hele-hele-teroristlerin-terorun-baskilamasina-1089652216.html
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CHP, Beşiktaş'ta 'Yaşam Hakkı' mitingi düzenliyor
11:44 27.10.2024 (güncellendi: 12:12 27.10.2024)
CHP bugün İstanbul Beşiktaş'ta saat 14.30'da "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi' düzenliyor. Mitinge katılım için çağrı yapan Özel, "Yarın bu saatlerde bu meydanda hep beraber teröre, şiddetin her türlüsüne inat, yaşam hakkını savunacağız. Beşiktaş meydanda" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, miting öncesinde dün İstanbul'un Beşiktaş Barbaros Meydanı'ndaki miting alanına gelerek "Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz" sözleriyle mitinge katılım çağrısı yaptı. Özel sosyal medya hesabından da yaptığı çağrıda "Yarın hep birlikte teröre, şiddetin her türlüsüne inat yaşam hakkını savunacağız. Tüm vatandaşlarımızı yarın saat 14.30’da Beşiktaş'ta korkmayacağımızı, sinmeyeceğimizi hep birlikte haykırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
'Cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz'
Miting alanındaki hazırlıkları inceleyen Özel "Son sözüm şudur, çağrım şudur; bu ülkeyi kurtaranlar, bu Cumhuriyeti kuranlar korkmadılar, biz de korkmuyoruz. Siz de korkmayın, yarın Türkiye'nin düşmanlarına da Cumhuriyet düşmanlarına da '29 Ekim coşkuyla kutlanmasın' diyenlere de 27 Ekim gününden bütün Türkiye'ye güç vermek üzere hepinizi buraya bekliyoruz" dedi.
'İstanbul'un 39 ilçesinde hazırlıklarımız devam ediyor'
Bugün saat 14.30'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yapılacak miting için CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "İstanbul'un 39 ilçesinde hazırlıklarımız devam ediyor. İlçe başkanlıklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Beşiktaş Meydanı'ndaki hazırlıklarımızı sizinle beraber yerinde incelemeye geldik. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, yılmıyoruz. Bütün İstanbulluları Beşiktaş Meydanı'ndaki Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingimize davet ediyoruz" dedi.