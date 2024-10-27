https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/kuzey-kibrista-yenidogan-bebeklere-su-yerine-saf-alkol-verildi-1-bebek-hayatini-kaybetti-1089730487.html

Kuzey Kıbrıs'ta yenidoğan bebeklere su yerine saf alkol verildi: 1 bebek hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs'ta yenidoğan bebeklere su yerine saf alkol verildi: 1 bebek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-27T21:16+0300

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Kuzey Kıbrıs'ta Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol verilmesi sonucu fenalaşan 7 bebekten 1'i hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 7 bebeğe su yerine saf alkol verilmesi sonucu 20 günlük 1 bebeğin öldüğünü açıkladı. Zehirlenen 6 bebeğin ise tedavi altına alındığını belirten Bakan Hakan Dinçyürek "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti.Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" açıklamasında bulundu.Bakana ailelerden tepkiZehirlenen bebeklerin aileleri Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Bazı ailelerin açıklama sonrası fenalık geçirdiği aktarıldı.

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