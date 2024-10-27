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Kuzey Kıbrıs'ta yenidoğan bebeklere su yerine saf alkol verildi: 1 bebek hayatını kaybetti
Kuzey Kıbrıs'ta yenidoğan bebeklere su yerine saf alkol verildi: 1 bebek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kuzey Kıbrıs'ta Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol verilmesi sonucu fenalaşan 7 bebekten 1'i hayatını kaybetti.Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 7 bebeğe su yerine saf alkol verilmesi sonucu 20 günlük 1 bebeğin öldüğünü açıkladı. Zehirlenen 6 bebeğin ise tedavi altına alındığını belirten Bakan Hakan Dinçyürek "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti.Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" açıklamasında bulundu.Bakana ailelerden tepkiZehirlenen bebeklerin aileleri Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Bazı ailelerin açıklama sonrası fenalık geçirdiği aktarıldı.
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kuzey kıbrıs bebek ölümü, kuzey kıbrıs yenidoğan, kuzey kıbrıs saf alkol, kktc bebeklere alkol

Kuzey Kıbrıs'ta yenidoğan bebeklere su yerine saf alkol verildi: 1 bebek hayatını kaybetti

21:16 27.10.2024
© AA / AA Videoİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 39. gününde şiddetlenerek devam ediyor. Savaşın başladığı ilk andan itibaren bölgeye uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki hastaneler zorlu şartlarla karşı karşıya. İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki güneş panellerini vurması ve yoğun bakım ünitesi ile doğumhaneyi hedef almasının ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesi elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurdu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaki prematüre bebekler ise kuvözlerden çıkarılarak hastanedeki başka bir bölüme sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
© AA / AA Video
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Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol verildi. Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı 7 bebeğin fenalaştığı 20 günlük bir bebeğin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. 4 sağlık çalışanı ise gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs'ta Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde bulunan bebeklere su yerine saf alkol verilmesi sonucu fenalaşan 7 bebekten 1'i hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 7 bebeğe su yerine saf alkol verilmesi sonucu 20 günlük 1 bebeğin öldüğünü açıkladı. Zehirlenen 6 bebeğin ise tedavi altına alındığını belirten Bakan Hakan Dinçyürek "Bu olaydan etkilenen ve fenalaşan 7 bebek var, biri hayatını kaybetti.Hasta sağlığı önceliğimizdir. Olayın adli bir boyutu olduğu için soruşturma sürüyor. Bu nedenle sizlere ve basına geç bilgi verdik. Polisler, tedbir alamayacaklarını belirttiği için açıklama yapmamız gecikti. Yapılan son müdahale ve değerlendirmeler not alındı. Birazdan aileler yeniden içeri alınarak bebeklerin durumu aktarılacak. Polis tarafından uyarıldık" açıklamasında bulundu.

Bakana ailelerden tepki

Zehirlenen bebeklerin aileleri Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'e “Çocuklar öldükten sonra mı açıklama yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi. Bazı ailelerin açıklama sonrası fenalık geçirdiği aktarıldı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
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Sağlık Bakanı Memişoğlu 'Yenidoğan çetesinin' nasıl tespit edildiğini açıkladı: 'Köstebek' iddiasına yanıt verdi
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