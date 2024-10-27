https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/komsu-bulgaristanda-secim-cifte-vatandas-trakyalilar-sandik-basinda-1089713596.html

Bulgaristan'da seçim: Çifte vatandaş Trakyalılar sandık başında

Bulgaristan'da seçim: Çifte vatandaş Trakyalılar sandık başında

Sputnik Türkiye

Bulgaristan'da son üç yılda 7. kez yapılan seçimde Tekirdağ'daki Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı statüsündeki Trakyalılar, oylarını kullandı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T09:55+0300

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çifte vatandaşlık

erken seçim

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Tekirdağ’da yaşayan çifte vatandaşlar, bugün Süleymanpaşa İlkokulu’na gelerek oylarını kullanmaya başladı. 2021 yılından beri süren hükümet kurma krizleri, ülkede yedinci kez erken seçimle sonuçlandı. Haziran ayındaki son ulusal seçimde, Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği İçin Yurttaşlar partisi GERB ortaklığında kurulan GERB-SDS koalisyonu, 240 sandalyeli parlamentoda 68 sandalye ile en büyük grup olarak ortaya çıkmıştı. Ancak devam eden kriz sebebiyle yeniden erken seçim kararı alındı. 6,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede bugün 19 siyasi parti ve 9 koalisyon aday gösterildi. Ortaya çıkacak 240 üyeli 51’inci Meclis'in yeni milletvekillerinin belirlenmesi için yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar eş zamanlı oy kullanıyor. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de çeşitli noktalarda 168 sandık kurulacağını bildirmişti. Bulgar diasporasının kalabalık olduğu İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 112'şer sandık kurulacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/hukumetini-kuramayan-bulgaristan-yine-sandik-basina-gidiyor-1086516493.html

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