https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/hukumetini-kuramayan-bulgaristan-yine-sandik-basina-gidiyor-1086516493.html
Hükümetini kuramayan Bulgaristan yine sandık başına gidiyor
Hükümetini kuramayan Bulgaristan yine sandık başına gidiyor
Sputnik Türkiye
Siyasi bunalımdan kurtulamayan Bulgaristan, parlamentodaki en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T16:21+0300
2024-08-05T16:21+0300
2024-08-05T16:21+0300
politika
bulgaristan
hükümet
bakanlar kurulu
rumen radev
seçim
sandık
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İTN Parlamento Grubu Başkanı Toşko Yordanov, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende meclisteki tüm siyasi partilerle müzakere yaptıklarını ancak hükümetin kurulması için gereken desteği bulamadıklarını söyledi.240 üyeli parlamentoda 16 kişilik grubu bulunan İTN’nin lideri Slavi Trifonov, "Diğer siyasi güçler aptalca ve sorumsuz bir tavır sergilediler" ifadesini kullanmıştı.Trifonov, dün partisinin sosyal medya hesabında "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz" paylaşımında bulundu.Ülkedeki son seçimin ardından eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı da hükümet kuramamıştı.Siyasi kriz gittikçe büyüyorTörende konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi krizin gittikçe büyüdüğünü ve ülkenin son 3 yılda 7’nci kez genel seçime gitmek zorunda kaldığını söyledi.Radev, hükümetin kurulamamasından halkın olumsuz etkilendiğini ve kurumların işleyişinin aksadığını belirtti.Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce geçici hükümetin kurulması için çalışacaklarını vurgulayan Radev, Parlamento Başkanı Raya Azaryan’ı geçici başbakan olması için ikna etmeye çalışacağını ifade etti.Bulgaristan’daki siyasi gözlemciler, yeni erken genel seçimlerin 6 veya 13 Ekim’de yapılabileceğini savunmuştu.9 Haziran’daki erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. Son erken seçime katılımın daha da düşük olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/avrupa-parlamentosunda-kriz-cikaran-secim-fransa-almanya-ve-avusturyada-sag-buyuk-zafer-kazandi-1084667658.html
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bulgaristan, hükümet, bakanlar kurulu, rumen radev, seçim, sandık
bulgaristan, hükümet, bakanlar kurulu, rumen radev, seçim, sandık
Hükümetini kuramayan Bulgaristan yine sandık başına gidiyor
Siyasi bunalımdan kurtulamayan Bulgaristan, parlamentodaki en küçük gruba sahip Böyle Bir Halk Var (İTN) Partisinin Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in yetkilendirmesiyle başlattığı hükümet kurma çalışmasından da sonuç çıkmayınca son 3 yılda 7'nci kez sandık başına gidiyor.
İTN Parlamento Grubu Başkanı Toşko Yordanov, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende meclisteki tüm siyasi partilerle müzakere yaptıklarını ancak hükümetin kurulması için gereken desteği bulamadıklarını söyledi.
240 üyeli parlamentoda 16 kişilik grubu bulunan İTN’nin lideri Slavi Trifonov, "Diğer siyasi güçler aptalca ve sorumsuz bir tavır sergilediler" ifadesini kullanmıştı.
Trifonov, dün partisinin sosyal medya hesabında "Partilerin sorumsuz aptallığı yüzünden yine erken seçime gidiyoruz" paylaşımında bulundu.
Ülkedeki son seçimin ardından eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) İttifakı da hükümet kuramamıştı.
Siyasi kriz gittikçe büyüyor
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, siyasi krizin gittikçe büyüdüğünü ve ülkenin son 3 yılda 7’nci kez genel seçime gitmek zorunda kaldığını söyledi.
Radev, hükümetin kurulamamasından halkın olumsuz etkilendiğini ve kurumların işleyişinin aksadığını belirtti.
Erken seçim tarihinin belirlenmesinden önce geçici hükümetin kurulması için çalışacaklarını vurgulayan Radev, Parlamento Başkanı Raya Azaryan’ı geçici başbakan olması için ikna etmeye çalışacağını ifade etti.
Bulgaristan’daki siyasi gözlemciler, yeni erken genel seçimlerin 6 veya 13 Ekim’de yapılabileceğini savunmuştu.
9 Haziran’daki erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı. Son erken seçime katılımın daha da düşük olması bekleniyor.