https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/kis-uykusuna-yatmayan-ayiyi-gorunce-seslendi-gezme-buralarda-cabuk-dogru-yataga-1089730813.html

Kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce seslendi: 'Gezme buralarda, çabuk doğru yatağa'

Kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce seslendi: 'Gezme buralarda, çabuk doğru yatağa'

Sputnik Türkiye

Rize'de çekilen görüntülere göre yaylada karlar içinde bir ayıyı gören adam ayıya "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diyerek seslendi. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T22:02+0300

2024-10-27T22:02+0300

2024-10-27T22:25+0300

yaşam

ayı

rize

kış uykusu

yayla

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/04/1061956886_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_01f5f8630372e80da304ac2d5646d70c.jpg

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda kış uykusunda olmayan ayı karların içinde yuvarlandığı sırada Burak Öztürk isimli bir bölge sakini ayıyı telefonuyla görüntülemeye başladı.Video çektiği sırada ayıya seslenen adam, "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diyerek bağırdı.Söz konusu video sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları arasında yer buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/evi-bosaltan-kiracilar-evde-bomba-duzenegi-birakti-1089728789.html

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayı, rize, kış uykusu, yayla