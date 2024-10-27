https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/kis-uykusuna-yatmayan-ayiyi-gorunce-seslendi-gezme-buralarda-cabuk-dogru-yataga-1089730813.html
Kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce seslendi: 'Gezme buralarda, çabuk doğru yatağa'
Kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce seslendi: 'Gezme buralarda, çabuk doğru yatağa'
Sputnik Türkiye
Rize'de çekilen görüntülere göre yaylada karlar içinde bir ayıyı gören adam ayıya "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diyerek seslendi. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T22:02+0300
2024-10-27T22:02+0300
2024-10-27T22:25+0300
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ayı
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kış uykusu
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Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda kış uykusunda olmayan ayı karların içinde yuvarlandığı sırada Burak Öztürk isimli bir bölge sakini ayıyı telefonuyla görüntülemeye başladı.Video çektiği sırada ayıya seslenen adam, "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diyerek bağırdı.Söz konusu video sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları arasında yer buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/evi-bosaltan-kiracilar-evde-bomba-duzenegi-birakti-1089728789.html
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ayı, rize, kış uykusu, yayla
ayı, rize, kış uykusu, yayla
Kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce seslendi: 'Gezme buralarda, çabuk doğru yatağa'
22:02 27.10.2024 (güncellendi: 22:25 27.10.2024)
Rize'de çekilen görüntülere göre yaylada karlar içinde bir ayıyı gören adam ayıya "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diyerek seslendi.
Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Vicvanak Yaylası’nda kış uykusunda olmayan ayı karların içinde yuvarlandığı sırada Burak Öztürk isimli bir bölge sakini ayıyı telefonuyla görüntülemeye başladı.
Video çektiği sırada ayıya seslenen adam, "Git yatsana, ne bekliyorsun? Git yat kar yağdı, git yat. Gezme buralarda git yat aşağı. Çabuk doğru yatağa. Hadi yürü, koş, çabuk yat aşağı bakayım hadi” diyerek bağırdı.
Söz konusu video sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımları arasında yer buldu.