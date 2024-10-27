https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/evi-bosaltan-kiracilar-evde-bomba-duzenegi-birakti-1089728789.html

Evi boşaltan kiracılar evde 'bomba düzeneği' bıraktı

Evi boşaltan kiracılar evde 'bomba düzeneği' bıraktı

Sputnik Türkiye

Bağcılar’da kiracıların boşalttığı bir evde tadilat yapmak için gelen usta yeleğe gizlenmiş kablo ve borular buldu. Binanın boşaltılması sonrası bomba imha... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T19:39+0300

2024-10-27T19:39+0300

2024-10-27T19:42+0300

türkiye

bomba

bomba ihbarı

bomba düzeneği

bağcılar

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İstanbul Bağcılar'da kiracılar eski ev sahibine 'bomba düzeneği' olduğu düşünülen bir yelek bıraktı. Yenimahalle isimli mahallede 3 katlı bir evde tadilata gelen usta kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar buldu. Bomba düzeneğini bulan usta, daire sahibine haber verdi. Binaya bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmesiyle birlikte bina boşaltıldı. İçeride çalışma yapan bomba imha uzmanların yeleğe kiracılar tarafından bir bomba süsü verildiğini tespit ettiği belirtilirken bir bina sakini bomba düzeneğinin uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilerek götürüldüğünü anlattı.Olayla ilgili haber ajanslarına konuşan bina sakini Diler Sezer, bomba ihtimalini ilk duyduğunda korkuyla ailesini aradığını ve ağladığını söyledi.3 katlı binanın çatı katı olarak kullanılan yerde yeleğe sarılı bir bomba düzeneği bulunduğunu belirten Sezer, polisin kendilerini evden çıkartarak binayı güvenlik şeridine aldıklarını ifade etti.'İmha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler'Sezer yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:Ev sahibine bomba düzeneği görünümlü bir yelek bırakan kiracıların yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.

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bomba, bomba ihbarı, bomba düzeneği, bağcılar