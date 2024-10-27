Evi boşaltan kiracılar evde 'bomba düzeneği' bıraktı
19:39 27.10.2024 (güncellendi: 19:42 27.10.2024)
© İHA / HAKAN POLAT-AW317112 Bağcılar'da kiracılar ayrıldıktan sonra tadilat için eve gelen usta, yeleğin içerisinde borular ve kablolar buldu
© İHA / HAKAN POLAT-AW317112
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Bağcılar’da kiracıların boşalttığı bir evde tadilat yapmak için gelen usta yeleğe gizlenmiş kablo ve borular buldu. Binanın boşaltılması sonrası bomba imha ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla yelek, uzman ekip tarafından imha edildi. Yeleğe kiracılar tarafından bomba görüntüsü verildiği açıklandı.
İstanbul Bağcılar'da kiracılar eski ev sahibine 'bomba düzeneği' olduğu düşünülen bir yelek bıraktı. Yenimahalle isimli mahallede 3 katlı bir evde tadilata gelen usta kumaş bir yeleğin içerisinde borular ve kablolar buldu. Bomba düzeneğini bulan usta, daire sahibine haber verdi.
Binaya bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edilmesiyle birlikte bina boşaltıldı. İçeride çalışma yapan bomba imha uzmanların yeleğe kiracılar tarafından bir bomba süsü verildiğini tespit ettiği belirtilirken bir bina sakini bomba düzeneğinin uzman ekip tarafından etkisiz hale getirilerek götürüldüğünü anlattı.
Olayla ilgili haber ajanslarına konuşan bina sakini Diler Sezer, bomba ihtimalini ilk duyduğunda korkuyla ailesini aradığını ve ağladığını söyledi.
3 katlı binanın çatı katı olarak kullanılan yerde yeleğe sarılı bir bomba düzeneği bulunduğunu belirten Sezer, polisin kendilerini evden çıkartarak binayı güvenlik şeridine aldıklarını ifade etti.
'İmha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler'
Sezer yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
"Çatı gibi bir yer var, bir yeleğe sarılı bir şeyler hazırlamışlar ne yapacaklarsa. Onu da ev için tadilat yapmaya gelen arkadaş buldu. Sonra bomba imha uzmanları geldi, imha ettiler, parçaları poşetlere koyarak götürdüler. Korktum tabii ki. Dışarı çıktım annemi aradım, kız kardeşlerimi aradım. Korktum ağladım’’
© İHA / HAKAN POLAT-AW317112Bina sakini Dilek Sezer: Korktum, ağladım
Bina sakini Dilek Sezer: Korktum, ağladım
© İHA / HAKAN POLAT-AW317112
Ev sahibine bomba düzeneği görünümlü bir yelek bırakan kiracıların yabancı uyruklu olduğu aktarıldı.