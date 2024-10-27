https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/israilde-supheli-saldiri-asker-dolu-otobuse-kamyon-girdi-en-az-10-asker-olurken-bircok-da-yarali-1089719103.html
İsrail'de 'şüpheli' kaza: Asker dolu otobüse kamyon girdi, en az 40 kişi yaralandı
İsrail'de 'şüpheli' kaza: Asker dolu otobüse kamyon girdi, en az 40 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İsrail'de MOSSAD karargahı yakınlarında asker dolu bir otobüse kamyon çarptı. Kaza sonucu 40 kişinin yaralandığı açıklandı. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T12:20+0300
2024-10-27T12:20+0300
2024-10-27T13:18+0300
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İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de birçok askerin bulunduğu bir otobüse karşıdan gelen kamyon hızla çarptı. En az 40 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de olay yerine geldi.İsrail medyası polisin olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiğini ve bölgeye takviye kuvvet gönderdiğini duyurdu. 4 kişinin ağır yaralı olduğu kazada, ölü sayısı henüz bilinmiyor. Kazanın olduğu yerin yakınlarında ise İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü bulunuyor.
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israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ulusal güvenlik, itamar ben-gvir, iran, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, benyamin netanyahu
israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, ulusal güvenlik, itamar ben-gvir, iran, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, benyamin netanyahu
İsrail'de 'şüpheli' kaza: Asker dolu otobüse kamyon girdi, en az 40 kişi yaralandı
12:20 27.10.2024 (güncellendi: 13:18 27.10.2024)
İsrail'de MOSSAD karargahı yakınlarında asker dolu bir otobüse kamyon çarptı. Kaza sonucu 40 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de birçok askerin bulunduğu bir otobüse karşıdan gelen kamyon hızla çarptı. En az 40 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de olay yerine geldi.
İsrail medyası polisin olayı bir terör saldırısı olarak değerlendirdiğini ve bölgeye takviye kuvvet gönderdiğini duyurdu.
4 kişinin ağır yaralı olduğu kazada, ölü sayısı henüz bilinmiyor.
Kazanın olduğu yerin yakınlarında ise İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü bulunuyor.