https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/hava-savunma-kuvvetleri-rusyanin-uc-bolgesinde-26-ukrayna-ihasi-imha-etti-1089731288.html

Hava savunma kuvvetleri Rusya’nın üç bölgesinde 26 Ukrayna İHA’sı imha etti

Hava savunma kuvvetleri Rusya’nın üç bölgesinde 26 Ukrayna İHA’sı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin yaklaşık 4 saatlik bir zaman dilimi içinde Rusya’nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T22:46+0300

2024-10-27T22:46+0300

2024-10-27T22:46+0300

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, 22’si Bryansk bölgesi, üçü Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 26 İHA’yı imha etti.

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ukrayna

kursk

bryansk

belgorod

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