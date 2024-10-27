https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/hava-savunma-kuvvetleri-rusyanin-uc-bolgesinde-26-ukrayna-ihasi-imha-etti-1089731288.html
Hava savunma kuvvetleri Rusya’nın üç bölgesinde 26 Ukrayna İHA’sı imha etti
Hava savunma kuvvetleri Rusya’nın üç bölgesinde 26 Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin yaklaşık 4 saatlik bir zaman dilimi içinde Rusya’nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T22:46+0300
2024-10-27T22:46+0300
2024-10-27T22:46+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma sistemi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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bryansk
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, 22’si Bryansk bölgesi, üçü Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 26 İHA’yı imha etti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, kursk, bryansk, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, iha, kursk, bryansk, belgorod
Hava savunma kuvvetleri Rusya’nın üç bölgesinde 26 Ukrayna İHA’sı imha etti
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma kuvvetlerinin yaklaşık 4 saatlik bir zaman dilimi içinde Rusya’nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna’ya ait toplam 26 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, 22’si Bryansk bölgesi, üçü Belgorod bölgesi ve biri Kursk bölgesi üzerinde olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 26 İHA’yı imha etti.