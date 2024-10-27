https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cumhuriyetin-101-yilinda-101-ogrenci-dev-bayrakla-siverek-kalesine-cikti-1089722514.html
Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla Siverek Kalesi'ne çıktı
Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla Siverek Kalesi'ne çıktı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlçede 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T16:58+0300
2024-10-27T16:58+0300
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türkiye
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
cumhuriyetin 101. yılı
siverek belediyesi
siverek
şanlıurfa
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Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyetin 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne atıfta bulunmak amacıyla bir araya gelip, 30 metrelik dev bayrağı taşıyarak tarihi Siverek Kalesi'ne geldi. SİVİL-DER Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin kutlamaları çerçevesinde böyle bir çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/81-ilden-gelen-fotograflar-hayatimiz-cumhuriyet-temali-sergi-oldu-1089722542.html
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29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, cumhuriyetin 101. yılı, siverek belediyesi, siverek, şanlıurfa
29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, cumhuriyetin 101. yılı, siverek belediyesi, siverek, şanlıurfa
Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla Siverek Kalesi'ne çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlçede 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı omuzlarında taşıyarak Siverek Kalesi'ne çıktı.
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyetin 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne atıfta bulunmak amacıyla bir araya gelip, 30 metrelik dev bayrağı taşıyarak tarihi Siverek Kalesi'ne geldi.
SİVİL-DER Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin kutlamaları çerçevesinde böyle bir çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.