https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cumhuriyetin-101-yilinda-101-ogrenci-dev-bayrakla-siverek-kalesine-cikti-1089722514.html

Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla Siverek Kalesi'ne çıktı

Cumhuriyetin 101. yılında 101 öğrenci dev bayrakla Siverek Kalesi'ne çıktı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyetin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İlçede 101 öğrenci, 30 metrelik dev bayrağı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T16:58+0300

2024-10-27T16:58+0300

2024-10-27T16:58+0300

türkiye

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

cumhuriyetin 101. yılı

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siverek

şanlıurfa

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Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Cumhuriyetin 101. yılı çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 101 öğrenci, Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne atıfta bulunmak amacıyla bir araya gelip, 30 metrelik dev bayrağı taşıyarak tarihi Siverek Kalesi'ne geldi. SİVİL-DER Başkanı Ferit Akçalı, "Siverek Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Cumhuriyetimizin kutlamaları çerçevesinde böyle bir çalışma ve etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" dedi.

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29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, cumhuriyetin 101. yılı, siverek belediyesi, siverek, şanlıurfa