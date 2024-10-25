https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/chp-lideri-ozel-cumhuriyet-coskusunu-hicbir-seyin-hele-hele-teroristlerin-terorun-baskilamasina-1089652216.html

CHP lideri Özel: Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz

CHP lideri Özel: Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz

Sputnik Türkiye

CHP MYK toplantısının gündemini değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel, Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak"... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T02:43+0300

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cumhuriyet halk partisi (chp)

terör

terör saldırısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından videolu bir mesaj yayınlayarak, toplantının içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.Bugün saat 10.00'dan itibaren MYK üyeleriyle terör saldırısını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Özel, "Öğle saatlerinde cenazelere katılmak, hastaları ziyaret etmek üzere ara verdiğimiz MYK toplantımız bu saate kadar devam etti" açıklamasını yaptı.'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelememe kararı aldık'Toplantıda bazı kararlar aldıklarını duyuran Özel açıklamasına şöyle devam etti:'Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız'Teröre ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak için herkesi mitinge davet eden Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir" dedi.Ülke ve CHP tarihinde bu örneklerin bulunduğunu dile getiren Özel, "Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı pazar günü 14.30'da Beşiktaş'taki büyük mitingimize, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne davet ediyoruz" şeklinde konuştu.Bir diğer konunun da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğunu aktaran Özel şu açıklamayı yaptı:

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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), terör, terör saldırısı