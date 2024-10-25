https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/chp-lideri-ozel-cumhuriyet-coskusunu-hicbir-seyin-hele-hele-teroristlerin-terorun-baskilamasina-1089652216.html
CHP lideri Özel: Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz
CHP lideri Özel: Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
CHP MYK toplantısının gündemini değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel, Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak"... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T02:43+0300
2024-10-25T02:43+0300
2024-10-25T02:44+0300
politika
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
terör
terör saldırısı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından videolu bir mesaj yayınlayarak, toplantının içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.Bugün saat 10.00'dan itibaren MYK üyeleriyle terör saldırısını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Özel, "Öğle saatlerinde cenazelere katılmak, hastaları ziyaret etmek üzere ara verdiğimiz MYK toplantımız bu saate kadar devam etti" açıklamasını yaptı.'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelememe kararı aldık'Toplantıda bazı kararlar aldıklarını duyuran Özel açıklamasına şöyle devam etti:'Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız'Teröre ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak için herkesi mitinge davet eden Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir" dedi.Ülke ve CHP tarihinde bu örneklerin bulunduğunu dile getiren Özel, "Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı pazar günü 14.30'da Beşiktaş'taki büyük mitingimize, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne davet ediyoruz" şeklinde konuştu.Bir diğer konunun da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğunu aktaran Özel şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/chp-lideri-ozel-diyarbakirdaki-programini-iptal-ederek-ankaraya-donuyor-chp-myk-teror-saldirisi-1089585316.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), terör, terör saldırısı
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), terör, terör saldırısı
CHP lideri Özel: Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz
02:43 25.10.2024 (güncellendi: 02:44 25.10.2024)
CHP MYK toplantısının gündemini değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel, Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak" diyerek, Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından videolu bir mesaj yayınlayarak, toplantının içeriğine dair bilgilendirmede bulundu.
Bugün saat 10.00'dan itibaren MYK üyeleriyle terör saldırısını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyleyen Özel, "Öğle saatlerinde cenazelere katılmak, hastaları ziyaret etmek üzere ara verdiğimiz MYK toplantımız bu saate kadar devam etti" açıklamasını yaptı.
'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelememe kararı aldık'
Toplantıda bazı kararlar aldıklarını duyuran Özel açıklamasına şöyle devam etti:
"Tabii ki teröre yönelik, yaşananlara yönelik, içinde bulunulan sürece yönelik bu saldırının zamanlamasına, saldırı için seçilen hedefe yönelik, orada güvenlik meselesine, güvenlik zafiyetlerine yönelik uzun uzun konuştuk. Bunları ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız, tartışacağız ancak bugün iki önemli karar aldık. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Birincisi, bilindiği gibi son zamanlarda, günlerde, haftalarda, aylarda yükselen bir şiddet dalgası. Kadın cinayetleri, kaybettiğimiz yenidoğan bebekler, toplumsal şiddetteki tırmanma üzerine her türlü şiddete karşı bir Yaşam Hakkı Mitingi'ne karar vermiştik. Bu mitingi iptal edip etmemeyi uzun uzun değerlendirdik. Terörün amacının zaten siyasetin kanallarını kapatmak, ülkenin gündemini tamamen ele geçirmek, korkuyu egemen kılmak ve her türlü bir araya gelmeyi, her türlü tepkiyi bastırmak ve korku yayarak insanları evlerine hapsetmek, kendi içlerine kapamak olduğu konusunda fikir birliğine vardık. 'Korkmuyoruz' dedik. 'Korkmamalıyız, sinmemeliyiz ve kararlılıkla yol yürümeliyiz' dedik. Bunun için de Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ni ertelemeksizin iptal etmeden, önümüzdeki pazar günü saat 14.30'da İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda yapmaya karar verdik."
'Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız'
Teröre ve şiddete karşı yaşam hakkını savunmak için herkesi mitinge davet eden Özel, "Eğer biz korkarsak terör amacına ulaşmış olacak. Biz sinersek şiddet hakim olacak. Kadınları, çocukları, bebekleri, tüm canlıları korumanın yolu korkmadan, korkunun karşısına dimdik dikilmektir" dedi.
Ülke ve CHP tarihinde bu örneklerin bulunduğunu dile getiren Özel, "Korkmadığımızda, sinmediğimizde başarıyoruz. Onun için tüm vatandaşlarımızı pazar günü 14.30'da Beşiktaş'taki büyük mitingimize, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bir diğer konunun da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğunu aktaran Özel şu açıklamayı yaptı:
"Her sene bir bahane. 29 Ekim'in, kutlamalarının iptal edilmesi ya da sönük geçmesi gündeme geliyor. Buna en iyi cevabı geçtiğimiz sene 100'üncü yılda on milyonlar verdi. Bu ülkenin tamamı hep beraber verdi. İlk yılki heyecanla, 100'üncü yıldaki coşkuyla, 101'inci yılda da Cumhuriyeti hep beraber kutlayacağız. Cumhuriyetin kutlamalarında 81 ilde örgütümüz, tüm belediyelerimiz programlarını gerçekleştirecekler ve Cumhuriyet coşkusunu hiçbir şeyin, hele hele teröristlerin, terörün baskılamasına izin vermeyeceğiz. Terörü bahane ederek bu kutlamaları sönükleştirmeye çalışacaklara, bu ülkeye korku yaymaya çalışacaklara da şunu söylüyoruz, bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı. Onun için korkmuyoruz ve hep birlikte 29 Ekim'de kutlamaları coşkuyla gerçekleştiriyoruz."