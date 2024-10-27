https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/canakkalede-43-buyuklugunde-deprem-1089728015.html

Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası henüz can ve mal kaybı paylaşımı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T18:14+0300

2024-10-27T18:14+0300

2024-10-27T18:59+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son depremler

çanakkale

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.Çanakkale Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.56'da yaşandığı ifade edildi. Sarsıntının ise yerin 9 km altında meydana geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından Çanakkale Valisi Ömer Toraman “Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” dedi.AFAD'ın X paylaşımı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html

çanakkale

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