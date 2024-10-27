https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/canakkalede-43-buyuklugunde-deprem-1089728015.html
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası henüz can ve mal kaybı paylaşımı... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T18:14+0300
2024-10-27T18:14+0300
2024-10-27T18:59+0300
son depremler
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
son depremler
çanakkale
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.Çanakkale Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.56'da yaşandığı ifade edildi. Sarsıntının ise yerin 9 km altında meydana geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından Çanakkale Valisi Ömer Toraman “Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” dedi.AFAD'ın X paylaşımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html
çanakkale
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çanakkale deprem, deprem son dakika, son depremler
çanakkale deprem, deprem son dakika, son depremler
Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
18:14 27.10.2024 (güncellendi: 18:59 27.10.2024)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası henüz can ve mal kaybı paylaşımı yapılmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Çanakkale Ayvacık ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Çanakkale Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin saat 17.56'da yaşandığı ifade edildi. Sarsıntının ise yerin 9 km altında meydana geldiği belirtildi. Sosyal medya hesabından Çanakkale Valisi Ömer Toraman “Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir” dedi.
AFAD'ın X paylaşımı şöyle: