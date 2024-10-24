https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km altına... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T21:54+0300
2024-10-24T21:54+0300
2024-10-24T22:43+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
son depremler
kahramanmaraş
onikişubat
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AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.AFAD'ın X hesabı paylaşımı şöyle:
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deprem son dakika, son depremler, deprem mi oldu, kahramanmaraş deprem, onikişubat deprem
deprem son dakika, son depremler, deprem mi oldu, kahramanmaraş deprem, onikişubat deprem
Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem
21:54 24.10.2024 (güncellendi: 22:43 24.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km altına yaşanırken henüz can veya mal kaybı açıklaması yapılmadı.
AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.
AFAD'ın X hesabı paylaşımı şöyle: