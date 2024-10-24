https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/kahramanmarasta-39-buyuklugunde-deprem-1089643566.html

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km altına... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T21:54+0300

2024-10-24T21:54+0300

2024-10-24T22:43+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son depremler

kahramanmaraş

onikişubat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg

AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 21.04'te 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı henüz açıklanmadı.AFAD'ın X hesabı paylaşımı şöyle:

kahramanmaraş

onikişubat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem son dakika, son depremler, deprem mi oldu, kahramanmaraş deprem, onikişubat deprem