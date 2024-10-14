https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html

Trump'a yeni saldırı önlendiği duyurulmuştu: FBI, ‘suikast girişimi değil’ dedi

Trump'a yeni saldırı önlendiği duyurulmuştu: FBI, ‘suikast girişimi değil’ dedi

Sputnik Türkiye

FBI’nın, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında silahlı bir adamın yakalanmasıyla ilgili olayı... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T13:04+0300

2024-10-14T13:04+0300

2024-10-14T13:15+0300

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suikast girişimi

iran

abd ulusal muhafızlar

abd ordusu

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New York Post gazetesi, güvenlik güçlerindeki kaynaklara atıfla, FBI’nın Kaliforniya'da eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın düzenlediği mitingin yakınında üzerinde sahte kimlik çıkan silahlı bir adamın tutuklanmasıyla ilgili olayın suikast girişimi olarak görmediğini yazdı.Haberde, “FBI bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyor” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Trump’ın hayatının tehlikede olmadığını iddia etti.Trump’ın seçim merkezi, kampanya boyunca Cumhuriyetçi adayın evleri ve miting alanları üzerinde uçuş kısıtlamalarının getirilmesini ve ek güvenlik sağlamak amacıyla politikacıyı taşımak için askeri uçak ve araçların görevlendirilmesini talep etmişti. Bu talepler, Trump'ın hayatına yönelik İran kaynaklı tehdidin devam ettiği yönündeki haberlerin ardından gelmişti.Trump: En büyük tehdit iç düşmanlarDonald Trump, başkanlık seçimleri için en büyük tehdidin ‘iç düşmanlar’ ve ‘aşırı solcu çılgınlar’ olduğunu savundu.Eski Başkan, bu sorunların çözümü için ulusal muhafızların veya “en kötü ihtimalle” ordunun yardımına başvurulmasını önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/nato-avrupanin-kuzeyinde-buyuk-nukleer-tatbikata-basliyor-1089202423.html

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abd, fbi, donald trump, abd başkanlık seçimleri, suikast girişimi, iran, abd ulusal muhafızlar, abd ordusu