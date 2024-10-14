https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html
Trump'a yeni saldırı önlendiği duyurulmuştu: FBI, ‘suikast girişimi değil’ dedi
Trump'a yeni saldırı önlendiği duyurulmuştu: FBI, ‘suikast girişimi değil’ dedi
Sputnik Türkiye
FBI’nın, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında silahlı bir adamın yakalanmasıyla ilgili olayı... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T13:04+0300
2024-10-14T13:04+0300
2024-10-14T13:15+0300
dünya
abd
fbi
donald trump
abd başkanlık seçimleri
suikast girişimi
iran
abd ulusal muhafızlar
abd ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143561_189:0:1320:636_1920x0_80_0_0_e84586d86e555b0dd71a7565858feb54.jpg
New York Post gazetesi, güvenlik güçlerindeki kaynaklara atıfla, FBI’nın Kaliforniya'da eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın düzenlediği mitingin yakınında üzerinde sahte kimlik çıkan silahlı bir adamın tutuklanmasıyla ilgili olayın suikast girişimi olarak görmediğini yazdı.Haberde, “FBI bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyor” ifadesine yer verildi.Gazeteye konuşan bir kaynak, Trump’ın hayatının tehlikede olmadığını iddia etti.Trump’ın seçim merkezi, kampanya boyunca Cumhuriyetçi adayın evleri ve miting alanları üzerinde uçuş kısıtlamalarının getirilmesini ve ek güvenlik sağlamak amacıyla politikacıyı taşımak için askeri uçak ve araçların görevlendirilmesini talep etmişti. Bu talepler, Trump'ın hayatına yönelik İran kaynaklı tehdidin devam ettiği yönündeki haberlerin ardından gelmişti.Trump: En büyük tehdit iç düşmanlarDonald Trump, başkanlık seçimleri için en büyük tehdidin ‘iç düşmanlar’ ve ‘aşırı solcu çılgınlar’ olduğunu savundu.Eski Başkan, bu sorunların çözümü için ulusal muhafızların veya “en kötü ihtimalle” ordunun yardımına başvurulmasını önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/nato-avrupanin-kuzeyinde-buyuk-nukleer-tatbikata-basliyor-1089202423.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143561_330:0:1178:636_1920x0_80_0_0_eff3b3270258b564f225fe8b28abb012.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, fbi, donald trump, abd başkanlık seçimleri, suikast girişimi, iran, abd ulusal muhafızlar, abd ordusu
abd, fbi, donald trump, abd başkanlık seçimleri, suikast girişimi, iran, abd ulusal muhafızlar, abd ordusu
Trump'a yeni saldırı önlendiği duyurulmuştu: FBI, ‘suikast girişimi değil’ dedi
13:04 14.10.2024 (güncellendi: 13:15 14.10.2024)
FBI’nın, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın miting alanı yakınında silahlı bir adamın yakalanmasıyla ilgili olayı suikast girişimi olarak değerlendirmediği belirtildi.
New York Post gazetesi, güvenlik güçlerindeki kaynaklara atıfla, FBI’nın Kaliforniya'da eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ın düzenlediği mitingin yakınında üzerinde sahte kimlik çıkan silahlı bir adamın tutuklanmasıyla ilgili olayın suikast girişimi olarak görmediğini yazdı.
Haberde, “FBI bunun bir suikast girişimi olduğunu düşünmüyor” ifadesine yer verildi.
Gazeteye konuşan bir kaynak, Trump’ın hayatının tehlikede olmadığını iddia etti.
Trump’ın seçim merkezi, kampanya boyunca Cumhuriyetçi adayın evleri ve miting alanları üzerinde uçuş kısıtlamalarının getirilmesini ve ek güvenlik sağlamak amacıyla politikacıyı taşımak için askeri uçak ve araçların görevlendirilmesini talep etmişti. Bu talepler, Trump'ın hayatına yönelik İran kaynaklı tehdidin devam ettiği yönündeki haberlerin ardından gelmişti.
Trump: En büyük tehdit iç düşmanlar
Donald Trump, başkanlık seçimleri için en büyük tehdidin ‘iç düşmanlar’ ve ‘aşırı solcu çılgınlar’ olduğunu savundu.
Eski Başkan, bu sorunların çözümü için ulusal muhafızların veya “en kötü ihtimalle” ordunun yardımına başvurulmasını önerdi.