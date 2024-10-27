https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bmgk-toplaniyor-israilin-irana-saldirisi-gundem-olacak-1089729327.html
BMGK toplanıyor: İsrail'in İran'a saldırısı gündem olacak
BMGK toplanıyor: İsrail'in İran'a saldırısı gündem olacak
Sputnik Türkiye
27 Ekim gece saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın toplanacak. Cezayir, Çin ve Rusya'nın destek... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T19:53+0300
2024-10-27T19:53+0300
2024-10-27T19:53+0300
dünya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
iran
israil
rusya
çin
saldırı
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_76b871ac3a4419280a7005673fd796db.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle 28 Ekim Pazartesi toplanma kararı aldı.Dün gece geç saatlerde başlayan saldırılarda İsrail İran'da bulunan bazı noktalara saldırıda bulunmuştu. Saldırılarda 1 sivil 4 asker hayatını kaybederken İran BM Güvenlik Konseyi'ne toplantı talebinde bulundu. Cezayir, Çin ve Rusya'nın destek verdiği gündem yarın toplanacak. Karara tepki gösteren İsrail BM Temsilcisi Danny Danon “İran, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi saçma bir iddiayla diplomatik arenada bize karşı hareket etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/cumhurbaskani-pezeskiyan-iran-israilin-saldirisina-zekayla-karsilik-verecek-1089719359.html
iran
israil
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077356246_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c476aa77dfd63c432715853de2ea1f4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), iran, israil, rusya, çin, saldırı, bombalı saldırı
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), iran, israil, rusya, çin, saldırı, bombalı saldırı
BMGK toplanıyor: İsrail'in İran'a saldırısı gündem olacak
27 Ekim gece saatlerinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yarın toplanacak. Cezayir, Çin ve Rusya'nın destek verdiği görüşme gündeminin İran tarafından talep edildiği açıklandı. İsrail talebe tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle 28 Ekim Pazartesi toplanma kararı aldı.
Dün gece geç saatlerde başlayan saldırılarda İsrail İran'da bulunan bazı noktalara saldırıda bulunmuştu. Saldırılarda 1 sivil 4 asker hayatını kaybederken İran BM Güvenlik Konseyi'ne toplantı talebinde bulundu. Cezayir, Çin ve Rusya'nın destek verdiği gündem yarın toplanacak. Karara tepki gösteren İsrail BM Temsilcisi Danny Danon “İran, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi saçma bir iddiayla diplomatik arenada bize karşı hareket etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.