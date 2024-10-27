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Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon lira
Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon lira
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı. Kongrede ayrıca gergin anlar... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T12:52+0300
2024-10-27T12:52+0300
2024-10-27T12:53+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
kongre
yumruklu kavga
kavga
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Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Beşiktaş Kulübü'nün (BJK) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada kulübün mali konularında bilgilendirme yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam eden toplantıda konuşan Şakul, divan üyelerine siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.Kongrede kavga çıktıKongrede Toplantıda siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesinin ardından salonda tansiyon yükseldi. Genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı. Görüntülerde üyeler arasındaki itiş kakış, yumruklu kavgaya dönüştü. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/alperen-sengunden-turk-sporu-ve-nba-tarihine-gecen-rekor-sozlesme-1089509605.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, kongre, yumruklu kavga, kavga
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, kongre, yumruklu kavga, kavga
Beşiktaş'ın borcu 8 milyar 429 milyon lira
12:52 27.10.2024 (güncellendi: 12:53 27.10.2024)
Beşiktaş Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Kaan Şakul, siyah-beyazlı kulübün borcunun 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı. Kongrede ayrıca gergin anlar yaşanırken bazı üyelerin kavga ettiği görüldü.
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Beşiktaş Kulübü'nün (BJK) Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada kulübün mali konularında bilgilendirme yaptı. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda devam eden toplantıda konuşan Şakul, divan üyelerine siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs 2024 itibariyle 8 milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.
Kongrede Toplantıda siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesinin ardından salonda tansiyon yükseldi. Genel kurul üyeleri arasında kavga çıktı. Görüntülerde üyeler arasındaki itiş kakış, yumruklu kavgaya dönüştü. Araya girenlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılan kavganın ardından kongreye devam edildi.