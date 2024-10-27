https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/besiktas-kongresinde-ahmet-nur-cebi-yonetimi-idari-ve-mali-acidan-ibra-edilmedi-1089727528.html

Beşiktaş'ta olaylı kongre: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi

Beşiktaş'ta olaylı kongre: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi ve... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T17:50+0300

2024-10-27T17:50+0300

2024-10-27T17:54+0300

spor

beşiktaş

ahmet nur çebi

kongre

kongre binası

iş insanı

mali

idari

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/02/1043138113_0:332:2644:1819_1920x0_80_0_0_082719d07fa005457d9d542668a03fef.jpg

Beşiktaş 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısında 1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 döneminde Ahmet Nur Çebi ibra edilmezken, 3 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024 döneminde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ibra edildi.Koltuk ve sandalyeler fırlatıldıBeşiktaş Kongresi'nde eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Yeni Başkan Hasan Arat ise kendi döneminde idari ve mali açıdan ibra edildi. Salonda tartışmalar yaşanırken koltuk ve sandalyeler fırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/besiktas-olimpik-lyonu-1-0-yendi-1089649667.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, ahmet nur çebi, kongre, kongre binası, iş insanı, mali, idari