https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/besiktas-kongresinde-ahmet-nur-cebi-yonetimi-idari-ve-mali-acidan-ibra-edilmedi-1089727528.html
Beşiktaş'ta olaylı kongre: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi
Beşiktaş'ta olaylı kongre: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi ve... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T17:50+0300
2024-10-27T17:50+0300
2024-10-27T17:54+0300
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iş insanı
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Beşiktaş 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısında 1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 döneminde Ahmet Nur Çebi ibra edilmezken, 3 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024 döneminde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ibra edildi.Koltuk ve sandalyeler fırlatıldıBeşiktaş Kongresi'nde eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Yeni Başkan Hasan Arat ise kendi döneminde idari ve mali açıdan ibra edildi. Salonda tartışmalar yaşanırken koltuk ve sandalyeler fırlatıldı.
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beşiktaş, ahmet nur çebi, kongre, kongre binası, iş insanı, mali, idari
beşiktaş, ahmet nur çebi, kongre, kongre binası, iş insanı, mali, idari
Beşiktaş'ta olaylı kongre: Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi
17:50 27.10.2024 (güncellendi: 17:54 27.10.2024)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapıldı. Eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmezken Başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edildi. Kongrede tartışma ve kavgalar yaşanırken salonda arbede çıktı.
Beşiktaş 2024 yılı İdari ve Mali Olağan Genel Kurul toplantısında 1 Haziran 2023 - 3 Aralık 2023 döneminde Ahmet Nur Çebi ibra edilmezken, 3 Aralık 2023 - 31 Mayıs 2024 döneminde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ibra edildi.
Koltuk ve sandalyeler fırlatıldı
Beşiktaş Kongresi'nde eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali açıdan ibra edilmedi. Yeni Başkan Hasan Arat ise kendi döneminde idari ve mali açıdan ibra edildi. Salonda tartışmalar yaşanırken koltuk ve sandalyeler fırlatıldı.