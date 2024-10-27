https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakirhan-kurt-ve-turklerin-birbirini-sevmesinin-farz-oldugunu-soyluyoruz-1089725479.html
Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz
Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kürt ve Türklerin birbirini... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T16:44+0300
2024-10-27T16:44+0300
2024-10-27T16:44+0300
politika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugünkü konuşmasında Orta Doğu'da bir savaşın yaşandığını, İsrail'in Filistin'de katliamlar yaptığını ve Gazze'yi işgal ettiğini belirtti. İsrail'in saldırılarının Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a da sıçradığını ifade eden Bakırhan konuşmasında şunları belirtti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dem-milletvekili-omer-ocalan-pkk-elebasi-abdullah-ocalani-ziyaret-etti-1089602539.html
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dem parti, tuncer bakırhan, türk, kürt
dem parti, tuncer bakırhan, türk, kürt
Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 4. Olağan Genel Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugünkü konuşmasında Orta Doğu'da bir savaşın yaşandığını, İsrail'in Filistin'de katliamlar yaptığını ve Gazze'yi işgal ettiğini belirtti. İsrail'in saldırılarının Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a da sıçradığını ifade eden Bakırhan konuşmasında şunları belirtti:
"Dolayısıyla bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir. Biz de Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Biz de geçmişte defalarca şahitlik yaptığımız gibi Türk ve Kürtlerin tarihsel işbirliklerinin çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına kazandırdıklarına defalarca şahitlik yaptık. Şimdi bu tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz."