Bakırhan: Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz

"Dolayısıyla bu kriz ve kaostan çıkışın en önemli yolu, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesidir. Biz de Kürt ve Türklerin birbirini sevmesinin, birbirlerinin hakkına, hukukuna saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz. Biz de buna inanıyoruz. Biz de geçmişte defalarca şahitlik yaptığımız gibi Türk ve Kürtlerin tarihsel işbirliklerinin çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına kazandırdıklarına defalarca şahitlik yaptık. Şimdi bu tarihsel Kürt ve Türk ilişkilerinin demokratik bir zemine, anlayışa kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz."