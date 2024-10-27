https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-duyurdu-81-ilde-ortak-kart-donemi-basliyor-1089724412.html
Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor
Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından 81 ilde kullanılması planlanan 'Türkiye Kart' sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T15:52+0300
2024-10-27T15:52+0300
2024-10-27T15:59+0300
türkiye
ulaşım
toplu ulaşım
ulaşım aracı
kart
istanbul kart
türkiye kart
otobüs
halk otobüsü
özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Türkiye Kart' sisteminin yıl sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 81 ilde toplu taşıma kartlarını ortak bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart' hakkında açıklamalarda bulundu. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini duyuran Bakan Uraloğlu ''Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye! 47 bin 265 kullanıcı, 118 bin 273 seyahat! Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek!'' dedi.Türkiye Kart nasıl alınır?Türkiye Kart almak isteyen kişilerin PTT şubeleri üzerinden Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için 60 lira ödeme yaparak sahip olacağı ifade edildi. Engelli, Şehit yakını, Gazi ve 65 yaş üstü için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.Türkiye Kart olan iller neresi?Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat, İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı seferlerinde kullanıma açıldı. 2024 yılı sonuna kadar ise İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban, Rize, Kocaeli, Aksaray, Karabük, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum, Gaziantep'te kullanılacak.
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türkiye kart, ptt türkiye kart alımı, ortak otobüs kartı, ulaşım kartı, istanbulkart dolum
Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor
15:52 27.10.2024 (güncellendi: 15:59 27.10.2024)
Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından 81 ilde kullanılması planlanan 'Türkiye Kart' sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılının sonuna kadar hizmete alınması planlanan sisteminin 18 ilde ulaşımda ortak kart olarak kullanılması planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Türkiye Kart' sisteminin yıl sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 81 ilde toplu taşıma kartlarını ortak bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart' hakkında açıklamalarda bulundu. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini duyuran Bakan Uraloğlu ''Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye! 47 bin 265 kullanıcı, 118 bin 273 seyahat! Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek!'' dedi.
Türkiye Kart nasıl alınır?
Türkiye Kart almak isteyen kişilerin PTT şubeleri üzerinden Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için 60 lira ödeme yaparak sahip olacağı ifade edildi. Engelli, Şehit yakını, Gazi ve 65 yaş üstü için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.
Türkiye Kart olan iller neresi?
Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat, İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı seferlerinde kullanıma açıldı. 2024 yılı sonuna kadar ise İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban, Rize, Kocaeli, Aksaray, Karabük, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum, Gaziantep'te kullanılacak.