https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-duyurdu-81-ilde-ortak-kart-donemi-basliyor-1089724412.html

Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor

Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından 81 ilde kullanılması planlanan 'Türkiye Kart' sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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2024-10-27T15:59+0300

türkiye

ulaşım

toplu ulaşım

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'Türkiye Kart' sisteminin yıl sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Abdülkadir Uraloğlu, 81 ilde toplu taşıma kartlarını ortak bir kartta toplayacak olan 'Türkiye Kart' hakkında açıklamalarda bulundu. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde hayata geçirileceğini duyuran Bakan Uraloğlu ''Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye! 47 bin 265 kullanıcı, 118 bin 273 seyahat! Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek!'' dedi.Türkiye Kart nasıl alınır?Türkiye Kart almak isteyen kişilerin PTT şubeleri üzerinden Şemasız Türkiye Kart için 40 lira, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için 60 lira ödeme yaparak sahip olacağı ifade edildi. Engelli, Şehit yakını, Gazi ve 65 yaş üstü için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.Türkiye Kart olan iller neresi?Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat, İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı seferlerinde kullanıma açıldı. 2024 yılı sonuna kadar ise İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban, Rize, Kocaeli, Aksaray, Karabük, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum, Gaziantep'te kullanılacak.

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