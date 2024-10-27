https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adana-ve-hatay-semalarinda-gok-tasi-goruntulendi-1089713360.html

Adana ve Hatay semalarında oldukça belirgin bir şekilde gök taşı görüntülendi

Adana ve Hatay semalarında oldukça belirgin bir şekilde gök taşı görüntülendi

Sputnik Türkiye

Adana ve Hatay'da büyük ve yeşil bir gök taşı görüldü. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T09:02+0300

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türkiye

gök taşı

adana

hatay

akşam gazetesi

uzay

gökyüzü

taş

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Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde insanlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü. Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/meteoroloji-genel-mudurlugu-acikladi-bugun-hava-durumu-nasil-olacak--1089711552.html

türkiye

adana

hatay

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gök taşı, adana, hatay, akşam gazetesi, uzay, gökyüzü, taş