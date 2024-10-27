https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/adana-ve-hatay-semalarinda-gok-tasi-goruntulendi-1089713360.html
Adana ve Hatay semalarında oldukça belirgin bir şekilde gök taşı görüntülendi
Adana ve Hatay semalarında oldukça belirgin bir şekilde gök taşı görüntülendi
Sputnik Türkiye
Adana ve Hatay'da büyük ve yeşil bir gök taşı görüldü. 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T09:02+0300
2024-10-27T09:02+0300
2024-10-27T09:06+0300
türkiye
gök taşı
adana
hatay
akşam gazetesi
uzay
gökyüzü
taş
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Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde insanlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü. Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/meteoroloji-genel-mudurlugu-acikladi-bugun-hava-durumu-nasil-olacak--1089711552.html
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gök taşı, adana, hatay, akşam gazetesi, uzay, gökyüzü, taş
gök taşı, adana, hatay, akşam gazetesi, uzay, gökyüzü, taş
Adana ve Hatay semalarında oldukça belirgin bir şekilde gök taşı görüntülendi
09:02 27.10.2024 (güncellendi: 09:06 27.10.2024)
Adana ve Hatay'da büyük ve yeşil bir gök taşı görüldü.
Adana ve Hatay semalarında gök taşı olduğu değerlendirilen cisim görüldü.
Adana ve Hatay'da akşam saatlerinde insanlar gökyüzünde hızla hareket eden ve ışık saçan bir cisim gördü. Vatandaşlar, gök taşı olduğu değerlendirilen cismi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.