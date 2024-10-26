Çok Kutupluluk, Eşitlik ve Nuh'un Gemisi: BRICS banknotları ne anlam ifade ediyor?
© SputnikEuro ve Dolara rakip geliyor: Kazan'da Putin'e sembolik BRICS parası verildi
© Sputnik
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Banknotları tasarlayan ARM-Registr şirketinin CEO'su Yevgeny Fedorov, Kazan'daki zirvede tanıtılan sembolik BRICS banknotlarının ana motifinin eşitlik ve çok kutupluluk olduğunu vurguladı.
Sputnik'e konuşan Fedorov, banknotun değerinin dört kez ifade edilmesinin çok kutupluluğu gösterme amacı taşıdığını, zira 'BRICS'in kelimenin tam anlamıyla çoklu bir evren olduğunu' dile getirdi.
Fedorov, “Bu başlı başına çok kutuplu bir banknot" dediği açıklamasında, “Bu çağrışımsal anlam banknotun içine işlemiştir. BRICS'in asıl üyelerinin bahsettiği ve bugün dünyanın ilgilendiği şey budur" cümlesini kaydetti.
Fedorov, üzerinde 200 sayısı bulunan BRICS banknotu üzerinde, üye ülkelerin totem hayvanlarının tasvir edilmesinin de daha büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekerek açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:
BRICS'in insanlığı hızla yaklaşan korkunç bir şeyden kurtarmak için bir tür Nuh'un Gemisi olduğuna inanıyorum. Bu totem hayvanlar kurtuluş fikrini sembolize eden koruyucu tılsımlardır. Hepimizin içinde yelken açtığı ortak bir gemi fikri, sadece Dünya'daki insanlardan değil, aynı zamanda çevre ve hayvanlardan da, her şeyden sorumlu olduğumuz fikri. Bu büyük bir metafor ve BRICS üyeleri, siyasi liderler, gazeteciler ve sıradan insanlar bunda yeni anlamlar bulabilirler.
© Sputnik / ARM-RegistrSembolik BRICS banknotu
Sembolik BRICS banknotu
© Sputnik / ARM-Registr
Banknotlarda ayrıca Moskova'daki 'Kremlin' ya da Rio de Janeiro'daki 'Kurtarıcı İsa Heykeli' gibi BRICS ülkelerinin en popüler sembollerinin tasvirleri de yer aldı.
Fedorov, banknotların BRICS üyelerinin bayraklarını da içereceğini sözlerine eklediği açıklamasında, bir yüzünde BRICS kurucu üyeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bayraklarının resimleri yer aldığını belirterek "Arka yüzünde ise gruba ne zaman katılacak olurlarsa olsunlar tüm yeni BRICS üyelerinin bayrakları yer alacak" dedi.
© Sputnik / ARM-RegistrSymbolic BRICS banknote 50.
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© Sputnik / ARM-Registr
Symbolic BRICS banknote 50.
© Sputnik / ARM-RegistrSymbolic BRICS banknote 100.
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© Sputnik / ARM-Registr
Symbolic BRICS banknote 100.
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© Sputnik / ARM-Registr
Symbolic BRICS banknote 50.
2/2
© Sputnik / ARM-Registr
Symbolic BRICS banknote 100.