https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/cok-kutupluluk-esitlik-ve-nuhun-gemisi-brics-banknotlari-ne-anlam-ifade-ediyor-1089708722.html

Çok Kutupluluk, Eşitlik ve Nuh'un Gemisi: BRICS banknotları ne anlam ifade ediyor?

Çok Kutupluluk, Eşitlik ve Nuh'un Gemisi: BRICS banknotları ne anlam ifade ediyor?

Sputnik Türkiye

Banknotları tasarlayan ARM-Registr şirketinin CEO'su Yevgeny Fedorov, Kazan'daki zirvede tanıtılan sembolik BRICS banknotlarının ana motifinin eşitlik ve çok... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T21:39+0300

2024-10-26T21:39+0300

2024-10-26T21:39+0300

dünya

brics

brics zirvesi

brics banknot

rusya

brezilya

çin

hindistan

güney afrika cumhuriyeti

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089676427_0:123:608:465_1920x0_80_0_0_4d2a63a18f0c60a8dc495fd9db809e75.jpg

Sputnik'e konuşan Fedorov, banknotun değerinin dört kez ifade edilmesinin çok kutupluluğu gösterme amacı taşıdığını, zira 'BRICS'in kelimenin tam anlamıyla çoklu bir evren olduğunu' dile getirdi.Fedorov, “Bu başlı başına çok kutuplu bir banknot" dediği açıklamasında, “Bu çağrışımsal anlam banknotun içine işlemiştir. BRICS'in asıl üyelerinin bahsettiği ve bugün dünyanın ilgilendiği şey budur" cümlesini kaydetti.Fedorov, üzerinde 200 sayısı bulunan BRICS banknotu üzerinde, üye ülkelerin totem hayvanlarının tasvir edilmesinin de daha büyük bir anlam taşıdığına dikkat çekerek açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Banknotlarda ayrıca Moskova'daki 'Kremlin' ya da Rio de Janeiro'daki 'Kurtarıcı İsa Heykeli' gibi BRICS ülkelerinin en popüler sembollerinin tasvirleri de yer aldı.Fedorov, banknotların BRICS üyelerinin bayraklarını da içereceğini sözlerine eklediği açıklamasında, bir yüzünde BRICS kurucu üyeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bayraklarının resimleri yer aldığını belirterek "Arka yüzünde ise gruba ne zaman katılacak olurlarsa olsunlar tüm yeni BRICS üyelerinin bayrakları yer alacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/euro-ve-dolara-rakip-geliyor-kazanda-putine-sembolik-brics-parasi-verildi-1089674270.html

rusya

brezilya

çin

hindistan

güney afrika cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brıcs banknote, brics banknotu nedir, brics parası, brics para, brics parası nedir