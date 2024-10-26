https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/ukrayna-yabancilarin-orduda-ust-duzey-pozisyonlarda-gorev-almasina-izin-veren-bir-yasa-kabul-etti-1089707374.html
Ukrayna, yabancıların orduda üst düzey pozisyonlarda görev almasına izin veren bir yasa kabul etti
Ukrayna, yabancıların orduda üst düzey pozisyonlarda görev almasına izin veren bir yasa kabul etti
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yabancılara Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey askeri pozisyonlarda görev... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T20:08+0300
2024-10-26T20:08+0300
2024-10-26T20:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
yabancı asker
paralı asker
subay
mariya zaharova
sergey lavrov
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Daha önce Jeleznyak, Ukrayna Parlamentosu'nun yabancıların Ukrayna ordusunda subay olarak görev almasına izin veren bir yasa tasarısını kabul ettiğini söylemişti. 20 Ağustos'ta Ukraynalı milletvekili İrina Hereşçenko, Verhovna Rada'nın Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı paralı askerlerin ve yakınlarının Ukrayna vatandaşlığı alabilmelerine olanak tanıyan yasa tasarısı lehinde oy kullandığını söylemişti. Aynı zamanda, Ukrayna Parlamentosu 11 Ekim'de yabancıların ve Rus vatandaşlığına sahip yakın akrabaları olan Ukrayna vatandaşlarının üst düzey askeri görevlerde bulunmasını yasaklamayı öneren bir yasa tasarısını da tescil etmişti.Jeleznyak, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Dün Zelenskiy'in makamının önündeki yasa, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Planı kapsamında bir gereklilik olan #11310 sayılı devletin iklim politikasının temel ilkelerine ilişkin yasa ve №12023 sayılı, yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişilerin subaylık pozisyonlarında askeri hizmet sözleşmesi imzalamasına izin veren yasadır" diye yazdı.Milletvekili, vergileri artırmaya yönelik tasarının neredeyse iki haftadır imzada beklediğini de kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın askeri operasyonlarda yer almaları için paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı haline geldiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker adı altında düzenli askeri personel gönderdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/belarus-devlet-baskani-lukasenko-zelenskiyin-baris-plani-cephedeki-gerceklerle-ortusmuyor-1089705849.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, yabancı asker, paralı asker, subay, mariya zaharova, sergey lavrov
Ukrayna, yabancıların orduda üst düzey pozisyonlarda görev almasına izin veren bir yasa kabul etti
Verhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yabancılara Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey askeri pozisyonlarda görev almalarına izin vereceğini ifade etti.
Daha önce Jeleznyak, Ukrayna Parlamentosu'nun yabancıların Ukrayna ordusunda subay olarak görev almasına izin veren bir yasa tasarısını kabul ettiğini söylemişti. 20 Ağustos'ta Ukraynalı milletvekili İrina Hereşçenko, Verhovna Rada'nın Ukrayna ordusunda görev yapan yabancı paralı askerlerin ve yakınlarının Ukrayna vatandaşlığı alabilmelerine olanak tanıyan yasa tasarısı lehinde oy kullandığını söylemişti. Aynı zamanda, Ukrayna Parlamentosu 11 Ekim'de yabancıların ve Rus vatandaşlığına sahip yakın akrabaları olan Ukrayna vatandaşlarının üst düzey askeri görevlerde bulunmasını yasaklamayı öneren bir yasa tasarısını da tescil etmişti.
Jeleznyak, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Dün Zelenskiy'in makamının önündeki yasa, Avrupa Birliği'nin Ukrayna Destek Planı kapsamında bir gereklilik olan #11310 sayılı devletin iklim politikasının temel ilkelerine ilişkin yasa ve №12023 sayılı, yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişilerin subaylık pozisyonlarında askeri hizmet sözleşmesi imzalamasına izin veren yasadır" diye yazdı.
Milletvekili, vergileri artırmaya yönelik tasarının neredeyse iki haftadır imzada beklediğini de kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada Batı'nın askeri operasyonlarda yer almaları için paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı haline geldiğini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, bazı ülkelerin Ukrayna'ya paralı asker adı altında düzenli askeri personel gönderdiğini açıklamıştı.