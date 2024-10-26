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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iran-israil-abd-kontrolundeki-irak-topraklarindan-saldiribaslatti-1089707655.html
İran: İsrail, ABD kontrolündeki Irak topraklarından saldırı başlattı
İran: İsrail, ABD kontrolündeki Irak topraklarından saldırı başlattı
Sputnik Türkiye
İran Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Tahran'ı bombalamak için ABD'nin kontrolü altındaki Irak topraklarını kullandığı... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T20:51+0300
2024-10-26T20:51+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran genelkurmay başkanlığı
israil
abd
suç
irak
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Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Düşman Siyonist İsrail uçakları bu sabah İran sınırına 100 km mesafede, Irak'ta ABD terörist ordusunun kontrolü altındaki bölgeyi kullanarak açık bir saldırganlık sergiledi ve uluslararası hukuku ihlal etti” cümlesi yer aldı.İran Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, İsrail'in havadan karaya füzeler kullanarak İran'ın üç vilayetindeki radar istasyonlarını vurmaya çalıştığı ifade edildi.Açıklamada, “İran balistik füzelerinin savaş başlıklarının ancak beşte biri ile karşılaştırılabilecek çok hafif savaş başlıklarıyla donatılmış bir dizi orta menzilli havadan karaya füze İlam, Huzistan ve Tahran eyaletlerindeki birkaç sınır radar istasyonuna doğru fırlatıldı” denildi.'ABD'nin bu suçtaki ortaklığı kuşkusuzdur'İran'ın BM Misyonu da Washington'u İsrail saldırısının suç ortağı olarak nitelendirdi.İran'ın BM Misyonu, ABD işgali altındaki Irak hava sahasının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kullanılmasının Washington'u suça ortak ettiğini öne sürdü.Söz konusu açıklamada, "Irak'ın hava sahası ABD silahlı kuvvetlerinin işgali, komutası ve kontrolü altındadır. Sonuç: ABD'nin bu suçtaki ortaklığı kuşkusuzdur” cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/israil-savunma-kuvvetleri-iran-yeni-bir-saldiriya-kalkisacak-olursa-karsilik-verecegiz-1089707536.html
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İran: İsrail, ABD kontrolündeki Irak topraklarından saldırı başlattı

20:51 26.10.2024
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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İran Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Tahran'ı bombalamak için ABD'nin kontrolü altındaki Irak topraklarını kullandığı ifade edildi.
Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Düşman Siyonist İsrail uçakları bu sabah İran sınırına 100 km mesafede, Irak'ta ABD terörist ordusunun kontrolü altındaki bölgeyi kullanarak açık bir saldırganlık sergiledi ve uluslararası hukuku ihlal etti” cümlesi yer aldı.
İran Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, İsrail'in havadan karaya füzeler kullanarak İran'ın üç vilayetindeki radar istasyonlarını vurmaya çalıştığı ifade edildi.
Açıklamada, “İran balistik füzelerinin savaş başlıklarının ancak beşte biri ile karşılaştırılabilecek çok hafif savaş başlıklarıyla donatılmış bir dizi orta menzilli havadan karaya füze İlam, Huzistan ve Tahran eyaletlerindeki birkaç sınır radar istasyonuna doğru fırlatıldı” denildi.

'ABD'nin bu suçtaki ortaklığı kuşkusuzdur'

İran'ın BM Misyonu da Washington'u İsrail saldırısının suç ortağı olarak nitelendirdi.
İran'ın BM Misyonu, ABD işgali altındaki Irak hava sahasının İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kullanılmasının Washington'u suça ortak ettiğini öne sürdü.
Söz konusu açıklamada, "Irak'ın hava sahası ABD silahlı kuvvetlerinin işgali, komutası ve kontrolü altındadır. Sonuç: ABD'nin bu suçtaki ortaklığı kuşkusuzdur” cümlesine yer verildi.
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