https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/turkiye-avrupadan-buyukbas-hayvan-ithalini-durdurdu-bircok-ulkede-mavi-dil-hastaligi-goruldu-1089699307.html

Türkiye, Avrupa'dan büyükbaş hayvan ithalini durdurdu: 'Birçok ülkede mavi dil hastalığı görüldü'

Türkiye, Avrupa'dan büyükbaş hayvan ithalini durdurdu: 'Birçok ülkede mavi dil hastalığı görüldü'

Sputnik Türkiye

Son haftalarda Avrupa'daki büyükbaş hayvanlarda mavi dil hastalığı görülmesi üzerine Türkiye ithalatı durdurdu. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T13:48+0300

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Son dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde hızla yayılan mavi dil hastalığı, hayvancılık sektöründe geniş çaplı önlemler alınmasına yol açtı. Hollanda, Danimarka, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde görülen vakalar nedeniyle, bu ülkeler ihracatı geçici olarak durdurdu. Bu kapsamda yalnızca Polonya ve Macaristan’da vakaya rastlanmaması nedeniyle ihracat hâlâ açık durumda. Ancak Türkiye, hastalığın ülkeye bulaşmasını önlemek amacıyla bu ülkelerden hayvan ithalatını tedbiren askıya aldı.'Türkiye'de resmi bir vakaya rastlanmadı'Damızlık hayvan yetiştiricisi Tarkan Gani, konuyla ilgili şunları söyledi: Türkiye’de resmi bir vakaya rastlanmadığını belirten Gani, “Ülkemiz en sıkı sağlık şartnamelerine sahip ve ithal edilen hayvanlar belirli testlerden geçiyor. Türkiye’ye geldiklerinde yeniden kan örnekleri alınıyor. Şu anda resmi bir açıklama gelmedi, ama devletimiz hastalığın gelmemesi için gereken tüm önlemleri alıyor” diye ekledi.Ne gibi önlemler alınıyor? Ayrıca biyogüvenlik önlemlerinin önemine değinen Gani, “Dışarıdan misafir kabul etmemeye özen gösteriyoruz ve çiftliklerde dezenfekte için kireç gibi yöntemler kullanılmalı. Misafir kabul ettiğimizde ise galoş ve tek kullanımlık önlük gibi önlemler alıyoruz. Çiftliklerde binlerce hayvan var; biri hastalanırsa hepsi risk altında. Bu yüzden, biyogüvenliği en üst düzeyde tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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