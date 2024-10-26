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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu üyelerini kabul etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu üyelerini kabul etti
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ile platform üyelerini... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T23:53+0300
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Kurtulmuş, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’ndeki kabulde, Türkiye'nin Filistin'e desteğini dile getirerek, bu desteğin devam edeceğini belirtti.Türkiye olarak bütün bir milletle, kurum ve kuruluşlarla Filistin davasının yanında olmayı bir ödev olarak kabul ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’nin net duruşunu tüm platformlarda ifade ettiklerini vurguladı.Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına başvurması ile Filistin davasında yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle bu dönemde Filistin davasına destek verenlerin sayısının artırılması, insanlık cephesinin güçlendirilmesinin temel sorumluluk olduğunu söyledi.Kurtulmuş, İslam dünyasının siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Filistin meselesinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin parçalanması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Filistin davasının zafere ulaşması için Müslümanların birliğinin tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.İsrail'in, Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda yalnızlaştırılması ve izole edilmesinin şart olduğunu ifade eden Kurtulmuş, uzun bir mücadele alanının bulunduğunu, özellikle bu süreçte Filistin dostlarının sayısının artırılmasının, siyasi farklılıkları bir yana bırakarak İslam dünyasının birliğinin sağlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu gibi platformların hayati öneme sahip olduğunu, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki faaliyetlerin son derece faydalı olacağını anlatarak, kamuoyunun demokratik ülkelerde doğru yönlendirilmesi ve insanların doğru bilgilendirilmesi konularında gösterilecek çabaların önemini vurguladı.Cibaliye'de zorla yerinden edilme ve insanlık krizi anlatıldıParlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ise Filistin davasına güçlü destek verdiği için Türkiye’ye teşekkür etti.Kabulde ayrıca Filistin’deki son duruma ilişkin detaylı bir sunum da yapıldı.Sunumda, İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Cibaliye’deki insanlık krizine işaret edilerek, İsrail’in saldırılarıyla büyük bir insansızlaştırma operasyonunun halihazırda devam ettiği, Cibaliye bölgesindeki insanların silah zoruyla yerlerinden edildiği kaydedildi.Kabulde, Cezayir Millet Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Kharchi, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile Ürdün Milletvekili Yanal Fraihat, Senegal Milletvekili Marietou Dieng, Kolombiya Milletvekili Clara Eugenia Lopez Obregon, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Sharif Ali Husain Mishaal ve eski Mısır Milletvekili Adil Raşid de yer aldı.
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tbmm, numan kurtulmuş, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, afrika, latin amerika, asya, parlamenterler arası kudüs ve filistin platformu
tbmm, numan kurtulmuş, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, afrika, latin amerika, asya, parlamenterler arası kudüs ve filistin platformu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu üyelerini kabul etti

23:53 26.10.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ile platform üyelerini kabul etti.
Kurtulmuş, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’ndeki kabulde, Türkiye'nin Filistin'e desteğini dile getirerek, bu desteğin devam edeceğini belirtti.
Türkiye olarak bütün bir milletle, kurum ve kuruluşlarla Filistin davasının yanında olmayı bir ödev olarak kabul ettiklerini kaydeden Kurtulmuş, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’nin net duruşunu tüm platformlarda ifade ettiklerini vurguladı.
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına başvurması ile Filistin davasında yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Kurtulmuş, özellikle bu dönemde Filistin davasına destek verenlerin sayısının artırılması, insanlık cephesinin güçlendirilmesinin temel sorumluluk olduğunu söyledi.
Kurtulmuş, İslam dünyasının siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak Filistin meselesinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.
İsrail'in en büyük gücünün İslam ülkelerinin parçalanması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Filistin davasının zafere ulaşması için Müslümanların birliğinin tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İsrail'in, Netanyahu ve çetesinin uluslararası alanda yalnızlaştırılması ve izole edilmesinin şart olduğunu ifade eden Kurtulmuş, uzun bir mücadele alanının bulunduğunu, özellikle bu süreçte Filistin dostlarının sayısının artırılmasının, siyasi farklılıkları bir yana bırakarak İslam dünyasının birliğinin sağlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu gibi platformların hayati öneme sahip olduğunu, özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki faaliyetlerin son derece faydalı olacağını anlatarak, kamuoyunun demokratik ülkelerde doğru yönlendirilmesi ve insanların doğru bilgilendirilmesi konularında gösterilecek çabaların önemini vurguladı.

Cibaliye'de zorla yerinden edilme ve insanlık krizi anlatıldı

Parlamenterler Arası Kudüs ve Filistin Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah Al-Ahmar ise Filistin davasına güçlü destek verdiği için Türkiye’ye teşekkür etti.
Kabulde ayrıca Filistin’deki son duruma ilişkin detaylı bir sunum da yapıldı.
Sunumda, İsrail’in saldırılarını yoğunlaştırdığı Cibaliye’deki insanlık krizine işaret edilerek, İsrail’in saldırılarıyla büyük bir insansızlaştırma operasyonunun halihazırda devam ettiği, Cibaliye bölgesindeki insanların silah zoruyla yerlerinden edildiği kaydedildi.
Kabulde, Cezayir Millet Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Kharchi, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile Ürdün Milletvekili Yanal Fraihat, Senegal Milletvekili Marietou Dieng, Kolombiya Milletvekili Clara Eugenia Lopez Obregon, Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Sharif Ali Husain Mishaal ve eski Mısır Milletvekili Adil Raşid de yer aldı.
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