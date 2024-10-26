https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/israilin-gazzenin-kuzeyindeki-bombardimaninda-35ten-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1089709726.html
‘İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki bombardımanında 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti’
‘İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki bombardımanında 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti’
Sputnik Türkiye
Filistin haber ajansı Şihab’ın haberine göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiye şehrindeki konut binalarını hedef aldığı bombardımanda... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T22:45+0300
2024-10-26T22:45+0300
2024-10-26T22:45+0300
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Filistin haber ajansı Şihab (Shehab News Agency), İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrindeki konut binalarını hedef aldığı bombardımanda 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Açıklamada, “İşgalci (İsrail) güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrinde beş konut binasını bombalaması sonucunda 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırı ’korkunç bir katliam’ olarak tanımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/israil-ordusu-gazze-seridinde-siginmaci-kampini-vurdu-1089603431.html
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‘İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki bombardımanında 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti’
Filistin haber ajansı Şihab’ın haberine göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiye şehrindeki konut binalarını hedef aldığı bombardımanda 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı Şihab (Shehab News Agency), İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrindeki konut binalarını hedef aldığı bombardımanda 35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, “İşgalci (İsrail) güçlerinin Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiye şehrinde beş konut binasını bombalaması sonucunda 35’ten fazla kişi hayatını kaybetti” ifadeleri yer aldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu saldırı ’korkunç bir katliam’ olarak tanımlandı.