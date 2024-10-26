https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/saglik-bakanligi-israilin-kemal-advan-hastanesinde-calisanlar-ve-yaralilari-rehin-almasini-kinadi-1089710679.html
Sağlık Bakanlığı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı
Sağlık Bakanlığı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T23:57+0300
2024-10-26T23:57+0300
2024-10-26T23:57+0300
israil- filistin çatışması
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sağlık bakanlığı
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filistin
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israil-filistin sorunu
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz" cümlesine yer verilen açıklama, "Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir" cümlesiyle sonlandı.
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türkiye, sağlık bakanlığı, israil, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), kınama
Sağlık Bakanlığı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı
Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınadı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
"Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası topluma, Gazzeli meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için harekete geçmeleri çağrımızı yineliyoruz" cümlesine yer verilen açıklama, "Netanyahu yönetimi, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetleri nedeniyle nefretle anılacak ve bir gün hesap verecektir" cümlesiyle sonlandı.