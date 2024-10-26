Sağlık Bakanlığı İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'nde çalışanlar ve yaralıları rehin almasını kınadı

Gazze Şeridi'nde Kemal Advan Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz. Soykırımcı Netanyahu yönetimine, sağlık kurumlarının, sağlık personelinin ve hastaların her hal ve şartta dokunulmaz olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.