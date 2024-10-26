https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusyanin-kirov-bolgesinde-bir-mi-2-helikopteri-sert-inis-yapti-uc-kisi-oldu-1089706988.html
Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri sert iniş yaptı: Dört kişi öldü
Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri sert iniş yaptı: Dört kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopterinin ormanlık bölgeye sert iniş yaptığını, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T19:20+0300
2024-10-26T19:20+0300
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri ormanlık bölgeye sert iniş yaptı, kurtarma ekipleri 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın kurtarma ekipleri üç kişinin cansız bedenine ulaştı" ifadelerine yer verildi.Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan bakanlık, kurtarma ekiplerinin helikopterde bulunan dördüncü kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisini verdi.Bakanlık daha önce bir Mi-2 helikopterinin Kirov Bölgesi'ndeki Beleyenki köyü yakınlarında ormanlık bölgeye sert iniş yaptığı bilgisini vermişti.Ön bilgilere göre helikopterde 4 kişi bulunuyordu.Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, düşen Mi-2’nin bir hava ambulans helikopteri olduğunu, görev yerinden dönerken düşen helikopterin içinde ön bilgilere göre bir pilot, bir doktor ve iki sağlık görevlisinin bulunduğunu, hasta bulunmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abdde-helikopter-radyo-kulesine-carpti-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1089493262.html
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rusya, rusya acil durum bakanlığı, mi-2, mi-2 helikopter, kaza, ölü
rusya, rusya acil durum bakanlığı, mi-2, mi-2 helikopter, kaza, ölü
Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri sert iniş yaptı: Dört kişi öldü
19:20 26.10.2024 (güncellendi: 20:11 26.10.2024)
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopterinin ormanlık bölgeye sert iniş yaptığını, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Daha sonra kurtarma ekipleri helikopterde bulunan dördüncü kişinin cansız bedenine ulaştı.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Kirov Bölgesi’nde bir Mi-2 helikopteri ormanlık bölgeye sert iniş yaptı, kurtarma ekipleri 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın kurtarma ekipleri üç kişinin cansız bedenine ulaştı" ifadelerine yer verildi.
Bir süre sonra bir paylaşım daha yapan bakanlık, kurtarma ekiplerinin helikopterde bulunan dördüncü kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık daha önce bir Mi-2 helikopterinin Kirov Bölgesi'ndeki Beleyenki köyü yakınlarında ormanlık bölgeye sert iniş yaptığı bilgisini vermişti.
Ön bilgilere göre helikopterde 4 kişi bulunuyordu.
Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, düşen Mi-2’nin bir hava ambulans helikopteri olduğunu, görev yerinden dönerken düşen helikopterin içinde ön bilgilere göre bir pilot, bir doktor ve iki sağlık görevlisinin bulunduğunu, hasta bulunmadığını açıkladı.