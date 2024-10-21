https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abdde-helikopter-radyo-kulesine-carpti-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1089493262.html

ABD'de helikopter radyo kulesine çarptı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de helikopter radyo kulesine çarptı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'de henüz nedeni belirlenemeyen bir kazada, helikopter radyo kulesine çarptı. Helikopterde bulunan biri çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T17:05+0300

2024-10-21T17:05+0300

2024-10-21T17:05+0300

dünya

abd

texas

houston

helikopter kazası

radyo kulesi

kaza

abd federal havacılık kurulu (faa)

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ABD'nin en kalabalık şehirlerinden bir olan Houston'da bir helikopter, radyo kulesine çarptı. Kazada bir çocuk dahil olmak üzere dört kişinin öldüğü bildirildi.Pazar günü meydana gelen kaza hakkında Houston polisi basın açıklaması düzenledi. Kazanın yerel saatle 19:54'te, özel bir helikopterin Houston'ın İkinci Bölgesi'ndeki bir radyo kulesine çarpmasıyla meydana geldiğini açıklandı.Kulede veya bölgede bulunan kimse yaralanmazken helikopter içindeki dört kişi hayatını kaybetti. Kazadan kaynaklanan yangının iki ila üç blok boyunca yayıldığı ve itfaiyeciler tarafından söndürüldü bildirildi.Kazanın neden çıktığı hakkında henüz bilgi sahibi olmayan yetkililer, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi ile birlikte işbirliğiyle kaza nedeninin araştırıldığını bildirildi.

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Sputnik Türkiye

abd, texas, houston, helikopter kazası, radyo kulesi, kaza, abd federal havacılık kurulu (faa)