https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/abdde-helikopter-radyo-kulesine-carpti-biri-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1089493262.html
ABD'de helikopter radyo kulesine çarptı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'de helikopter radyo kulesine çarptı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'de henüz nedeni belirlenemeyen bir kazada, helikopter radyo kulesine çarptı. Helikopterde bulunan biri çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi. 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T17:05+0300
2024-10-21T17:05+0300
2024-10-21T17:05+0300
dünya
abd
texas
houston
helikopter kazası
radyo kulesi
kaza
abd federal havacılık kurulu (faa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082722085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49d299c7b92fae368cb4b0043df5e717.jpg
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden bir olan Houston'da bir helikopter, radyo kulesine çarptı. Kazada bir çocuk dahil olmak üzere dört kişinin öldüğü bildirildi.Pazar günü meydana gelen kaza hakkında Houston polisi basın açıklaması düzenledi. Kazanın yerel saatle 19:54'te, özel bir helikopterin Houston'ın İkinci Bölgesi'ndeki bir radyo kulesine çarpmasıyla meydana geldiğini açıklandı.Kulede veya bölgede bulunan kimse yaralanmazken helikopter içindeki dört kişi hayatını kaybetti. Kazadan kaynaklanan yangının iki ila üç blok boyunca yayıldığı ve itfaiyeciler tarafından söndürüldü bildirildi.Kazanın neden çıktığı hakkında henüz bilgi sahibi olmayan yetkililer, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi ile birlikte işbirliğiyle kaza nedeninin araştırıldığını bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abdde-savas-ucagi-dustu-2-pilot-kayip-1089314521.html
texas
houston
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0d/1082722085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5b7098970bef8264ddcbb41b8c348a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, texas, houston, helikopter kazası, radyo kulesi, kaza, abd federal havacılık kurulu (faa)
abd, texas, houston, helikopter kazası, radyo kulesi, kaza, abd federal havacılık kurulu (faa)
ABD'de helikopter radyo kulesine çarptı: Biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
ABD'de henüz nedeni belirlenemeyen bir kazada, helikopter radyo kulesine çarptı. Helikopterde bulunan biri çocuk 4 kişinin öldüğü bildirildi.
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden bir olan Houston'da bir helikopter, radyo kulesine çarptı. Kazada bir çocuk dahil olmak üzere dört kişinin öldüğü bildirildi.
Pazar günü meydana gelen kaza hakkında Houston polisi basın açıklaması düzenledi. Kazanın yerel saatle 19:54'te, özel bir helikopterin Houston'ın İkinci Bölgesi'ndeki bir radyo kulesine çarpmasıyla meydana geldiğini açıklandı.
Kulede veya bölgede bulunan kimse yaralanmazken helikopter içindeki dört kişi hayatını kaybetti. Kazadan kaynaklanan yangının iki ila üç blok boyunca yayıldığı ve itfaiyeciler tarafından söndürüldü bildirildi.
Kazanın neden çıktığı hakkında henüz bilgi sahibi olmayan yetkililer, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi ile birlikte işbirliğiyle kaza nedeninin araştırıldığını bildirildi.