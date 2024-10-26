https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-dhcdeki-aleksandropol-yerlesimini-ozgurlestirdi-1089700152.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC'deki Aleksandropol yerleşimini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC'deki Aleksandropol yerleşimini özgürleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Aleksandropol yerleşim biriminin kontrolünü ele... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T14:45+0300
2024-10-26T14:45+0300
2024-10-26T14:44+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti
himars
obüs
tanksavar
elektronik harp sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu birimleri aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Aleksandropol yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi. ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 40’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi ve 3 askeri aracı imha etti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini bozguna uğrattı. Ukraynalı 740’tan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 152 mm kalibreli D-20 obüs, 122 mm kalibreli D-30 obüs, ABD yapımı 105 mm kalibreli M119 obüs ve 105 mm kalibreli L-119 imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek Ukraynalı 510'dan fazla asker, 5 kamyonet, ABD yapımı iki 105 mm kalibreli M119 obüs, 2 elektronik harp sistemi ve askeri mühimmatın bulunduğu 4 saha deposu imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının 6 karşı saldırısını püskürterek 545 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, 152 mm kalibreli bir Msta-B obüs, 152 mm kalibreli D-20 obüs ve 100 mm kalibreli Rapira tanksavar silahını yok etti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri ön hattaki konumunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinininsan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin kayıpları 120 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 9 otomobil, ABD yapımı 155 mm kalibreli M198 obüs ve Fransa yapımı 155 mm kalibreli Caesar obüsü oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde Ukraynalı 80’den fazla asker, 2 otomobil, 152 mm kalibreli D-20 obüs ve bir mühimmat deposu imha edildi.Kursk bölgesinde ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 350'den fazla asker ve 14 zırhlı aracın yanı sıra ABD yapımı 2 HIMARS çoklu roketatar sistemi ve bu sistemlere ait iki nakliye aracını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-4-koy-ele-gecirildi-1089674895.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, himars, obüs, tanksavar, elektronik harp sistemi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, himars, obüs, tanksavar, elektronik harp sistemi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu DHC'deki Aleksandropol yerleşimini özgürleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Aleksandropol yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Güney Askeri Grubu birimleri aktif eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Aleksandropol yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 40’tan fazla askerini etkisiz hale getirdi ve 3 askeri aracı imha etti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini bozguna uğrattı. Ukraynalı 740’tan fazla asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 152 mm kalibreli D-20 obüs, 122 mm kalibreli D-30 obüs, ABD yapımı 105 mm kalibreli M119 obüs ve 105 mm kalibreli L-119 imha edildi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirerek Ukraynalı 510'dan fazla asker, 5 kamyonet, ABD yapımı iki 105 mm kalibreli M119 obüs, 2 elektronik harp sistemi ve askeri mühimmatın bulunduğu 4 saha deposu imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının 6 karşı saldırısını püskürterek 545 asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil, 152 mm kalibreli bir Msta-B obüs, 152 mm kalibreli D-20 obüs ve 100 mm kalibreli Rapira tanksavar silahını yok etti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri ön hattaki konumunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinininsan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin kayıpları 120 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 9 otomobil, ABD yapımı 155 mm kalibreli M198 obüs ve Fransa yapımı 155 mm kalibreli Caesar obüsü oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun sorumluluk bölgesinde Ukraynalı 80’den fazla asker, 2 otomobil, 152 mm kalibreli D-20 obüs ve bir mühimmat deposu imha edildi.
Kursk bölgesinde ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 350'den fazla asker ve 14 zırhlı aracın yanı sıra ABD yapımı 2 HIMARS çoklu roketatar sistemi ve bu sistemlere ait iki nakliye aracını kaybetti.