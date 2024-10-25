https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-4-koy-ele-gecirildi-1089674895.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada xx binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:55+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 19-25 Ekim haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Batı, Güney ve Merkez askeri gruplarının aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 4 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 630 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 12 tank imha etti.Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağı vurulurken Rus hava savunma güçleri son bir haftada 3 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 521 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı 55 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kursk-bolgesinde-ukraynali-askeri-techizat-konvoyu-imha-edildi-1089657800.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi
14:49 25.10.2024 (güncellendi: 14:55 25.10.2024)
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada xx binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 19-25 Ekim haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Batı, Güney ve Merkez askeri gruplarının aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 4 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 630 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 12 tank imha etti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağı vurulurken Rus hava savunma güçleri son bir haftada 3 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 521 insansız hava aracını engelledi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı 55 olarak gerçekleşti.