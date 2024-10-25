Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Galatasaray, başarılı bir mücadele ortaya koydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara'da terör saldırısı... Abdullah Ağar: ‘Birileri Türkiye’nin BRICS zirvesine katılmasından rahatsız olmuş olabilir’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Zamlar şimdi aka aka, eriye eriye geliyor'
12:06
82 dk
HABER MASASI
Ülkemizde son zamanlarda artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Sosyal medya nasıl yavaşlatılıyor, kanunen haklarımız neler?
14:05
55 dk
ÖZEL HABER
Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi: Milli uçaktan ANKA SİHA’ya yerli projeler
15:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:20
14 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ’ın ‘hayalet SİHA’ projesi: ANKA 3
15:38
2 dk
ANKARA FARKI
TUSAŞ saldırısı ne anlama geliyor?
15:50
66 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:25
54 dk
PUTIN BRICS ZİRVESİ KAPANIŞINDA KONUŞUYOR
'Rusya'yı tehdit etmek anlamsız'
18:22
59 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye 'Dubai çikolatası' furyası: Turları bile başladı
20:04
9 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’yi kana bulayan terör: Son 10 yılda yaşananlar
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Havacılık devi Boeing 6 milyar dolar zarar etti
20:56
1 dk
ÖZEL HABER
TUSAŞ heyeti de oradaydı: Türk savunma sanayisinde SAHA EXPO neden önemli?
21:12
3 dk
SESLİ HABER
BRICS'ten Filistin'in BM'ye tam üye olmasına destek
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Lula da Silva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini kullandı
21:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Beşiktaş hariç takımlarımız doğrudan play-off oynamadan çıkabilecek duruma gelebilirler'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Bir özgürlük ortamında iktidar nefes alabilir'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağlama sanatçısı Ahmet Koç, stüdyo konuğumuz oldu
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada giderek artan aşı karşıtlığı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Erken emeklilik mümkün mü?
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: Türkiye, TUSAŞ saldırısını gerçekleştirenleri sorumlu tutma hakkına sahip
19:10
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de bir evin duvarında asılı duran kafatasının kimliği tespit edildi
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Olaf Scholz’dan Zelenskiy’e kötü haber: NATO üyeliği yok
19:31
1 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Türkiye, Ukrayna’yla ilgili birkaç teklifle bize geldi
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu: ABD'nin askeri yığınağını memnuniyetle karşılıyoruz
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Interpol Şefi: Dünyadaki suçların çoğunda organize suç örgütlerinin parmağı var
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Gülen'in cenazesinde yüzlerini gizlediler: Örgüt içi mesaj deşifre oldu
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Yunan rahipler soruşturma altında: Gece kulbüne 3 milyon euro yatırdılar
20:21
1 dk
SESLİ HABER
8 ay boyunca uzayda mahsur kalan astronotlar geri döndü
20:34
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-donbassta-4-koy-ele-gecirildi-1089674895.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada xx binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:55+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
özel askeri harekat
ukrayna
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068393235_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_6e48b158f97fb8fd9dce1714ac33370a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 19-25 Ekim haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Batı, Güney ve Merkez askeri gruplarının aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 4 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 630 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 12 tank imha etti.Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağı vurulurken Rus hava savunma güçleri son bir haftada 3 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 521 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı 55 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kursk-bolgesinde-ukraynali-askeri-techizat-konvoyu-imha-edildi-1089657800.html
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/11/1068393235_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e899d5f5f878420b6ebb1a17349b9217.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, ukrayna, ukrayna ordusu, mig-29, himars

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: Donbass’ta 4 köy ele geçirildi

14:49 25.10.2024 (güncellendi: 14:55 25.10.2024)
© Sputnik / Maksim Zaharov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat
Özel askeri harekat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Maksim Zaharov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada xx binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 19-25 Ekim haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar ile 42 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri altyapısı, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Batı, Güney ve Merkez askeri gruplarının aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 4 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 15 bin 630 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 12 tank imha etti.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağı vurulurken Rus hava savunma güçleri son bir haftada 3 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 39 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 521 insansız hava aracını engelledi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı 55 olarak gerçekleşti.
Kursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
Ukrayna krizi
Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı askeri teçhizat konvoyu imha edildi
09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала