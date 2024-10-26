https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-uzman-rusya-brics-baskanligi-doneminde-ana-misyonunu-yerine-getirmeyi-basardi-1089693044.html
Rus uzman: Rusya, BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardı
Rus uzman: Rusya, BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardı
Sputnik Türkiye
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T01:25+0300
2024-10-26T01:25+0300
2024-10-26T01:24+0300
görüş
dmitriy suslov
brics
kazan
konferans
rusya
dönem başkanlığı
entegrasyon
bae
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Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde yeni ülkeleri birliğe uyumlu bir şekilde entegre ederek ve aynı zamanda işlevselliğini koruyarak ana misyonunu yerine getirmeyi başardığını söyledi.Rus uzman, “Zirve, Rus dış politikası ve Rusya'nın BRICS başkanlığı açısından çok başarılı oldu. Rusya, başkanlığının ana misyonunu, yani mekanizmanın işlevselliğini ve iç uyumunu korurken yeni üye ülkelerin uyumlu entegrasyonunu organize etmeyi başardı, çünkü aslında herhangi bir genişleme görüş çeşitliliği katıyor, ülkeler gerçekten çok farklı. Örneğin, aralarında ikili ilişkilerin zor olduğu İran ve BAE'yi veya Mısır ve Etiyopya'yı ele alalım” dedi.Uzman, BRICS'teki tüm kararların çoğunluk tarafından değil uzlaşı yoluyla alındığını, birliğin uygulanabilir bir mekanizma olmaya devam ettiğini ve bu uygulanabilirliğin açık bir örneğinin Kazan zirvesi deklarasyonu olduğunu kaydetti.Rusya dönem başkanlığının bir yandan BRICS'in kapsayıcılığını sürdürmek, diğer yandan da daha fazla genişlemeyi geçici olarak duraklatma göreviyle karşı karşıya kaldığını belirten uzman, şöyle devam etti:
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dmitriy suslov, brics, kazan, konferans, rusya, dönem başkanlığı, entegrasyon, bae, iran, mısır, etiyopya, genişleme, merkez üssü
dmitriy suslov, brics, kazan, konferans, rusya, dönem başkanlığı, entegrasyon, bae, iran, mısır, etiyopya, genişleme, merkez üssü
Rus uzman: Rusya, BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardı
Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardığını belirtti.
Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde yeni ülkeleri birliğe uyumlu bir şekilde entegre ederek ve aynı zamanda işlevselliğini koruyarak ana misyonunu yerine getirmeyi başardığını söyledi.
Rus uzman, “Zirve, Rus dış politikası ve Rusya'nın BRICS başkanlığı açısından çok başarılı oldu. Rusya, başkanlığının ana misyonunu, yani mekanizmanın işlevselliğini ve iç uyumunu korurken yeni üye ülkelerin uyumlu entegrasyonunu organize etmeyi başardı, çünkü aslında herhangi bir genişleme görüş çeşitliliği katıyor, ülkeler gerçekten çok farklı. Örneğin, aralarında ikili ilişkilerin zor olduğu İran ve BAE'yi veya Mısır ve Etiyopya'yı ele alalım” dedi.
Uzman, BRICS'teki tüm kararların çoğunluk tarafından değil uzlaşı yoluyla alındığını, birliğin uygulanabilir bir mekanizma olmaya devam ettiğini ve bu uygulanabilirliğin açık bir örneğinin Kazan zirvesi deklarasyonu olduğunu kaydetti.
Rusya dönem başkanlığının bir yandan BRICS'in kapsayıcılığını sürdürmek, diğer yandan da daha fazla genişlemeyi geçici olarak duraklatma göreviyle karşı karşıya kaldığını belirten uzman, şöyle devam etti:
Uzman konseyimizde Rus yetkililerini şimdilik daha fazla genişlemeye gerek olmadığı, BRICS’in tam olarak dünya çoğunluğunun çekirdeği olarak kalması ve dünya çoğunluğu ölçeğinde genişlememesi, bir merkez üssü olması gerektiği konusunda ikna ettik. Bu bakımdan kapsayıcılık ile daha fazla genişlememe arasında bir dengenin korunması gerekiyordu ve bu denge tam olarak yeni bir mekanizmanın yani BRICS ortaklarının yaratılması şeklinde bulundu