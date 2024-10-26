https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-uzman-rusya-brics-baskanligi-doneminde-ana-misyonunu-yerine-getirmeyi-basardi-1089693044.html

Rus uzman: Rusya, BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardı

Rus uzman: Rusya, BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu yerine getirmeyi başardı

Sputnik Türkiye

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Direktör Yardımcısı Dmitriy Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde ana misyonunu... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T01:25+0300

2024-10-26T01:25+0300

2024-10-26T01:24+0300

görüş

dmitriy suslov

brics

kazan

konferans

rusya

dönem başkanlığı

entegrasyon

bae

iran

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Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Suslov, Rusya’nın BRICS başkanlığı döneminde yeni ülkeleri birliğe uyumlu bir şekilde entegre ederek ve aynı zamanda işlevselliğini koruyarak ana misyonunu yerine getirmeyi başardığını söyledi.Rus uzman, “Zirve, Rus dış politikası ve Rusya'nın BRICS başkanlığı açısından çok başarılı oldu. Rusya, başkanlığının ana misyonunu, yani mekanizmanın işlevselliğini ve iç uyumunu korurken yeni üye ülkelerin uyumlu entegrasyonunu organize etmeyi başardı, çünkü aslında herhangi bir genişleme görüş çeşitliliği katıyor, ülkeler gerçekten çok farklı. Örneğin, aralarında ikili ilişkilerin zor olduğu İran ve BAE'yi veya Mısır ve Etiyopya'yı ele alalım” dedi.Uzman, BRICS'teki tüm kararların çoğunluk tarafından değil uzlaşı yoluyla alındığını, birliğin uygulanabilir bir mekanizma olmaya devam ettiğini ve bu uygulanabilirliğin açık bir örneğinin Kazan zirvesi deklarasyonu olduğunu kaydetti.Rusya dönem başkanlığının bir yandan BRICS'in kapsayıcılığını sürdürmek, diğer yandan da daha fazla genişlemeyi geçici olarak duraklatma göreviyle karşı karşıya kaldığını belirten uzman, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/uzmanlar-putin-tarafindan-onerilen-brics-yatirim-platformu-girisimini-degerlendirdi-1089690956.html

kazan

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bae

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dmitriy suslov, brics, kazan, konferans, rusya, dönem başkanlığı, entegrasyon, bae, iran, mısır, etiyopya, genişleme, merkez üssü