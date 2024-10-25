“Maalesef İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın Soğuk Savaş aşamasına girdiğini ve pek çok zayıf ülkenin ABD'nin etkisi altına girmek zorunda kaldığını görüyoruz. Ardından ABD, Putin'in basın toplantısında söylediği gibi, giderek daha fazlasını elde etmek için konumunu ve para birimini kötüye kullanmaya başladı ve dünyada neler olup bittiğini umursamadı.

Ukrayna'daki çatışma NATO’nun Rusya'nın eninde sonunda ittifakın saldırgan politikalarına yanıt vermek zorunda kalacağını bilmesi nedeniyle patlak verdi ve sonraki aşamada Rusya'ya saldırmayı hesaplıyordu. Bugün BRICS, dünyanın birçok ülkesi için ABD ve NATO'nun kanun tanımzalığına direnme fırsatı yarattı ve eğer böyle olmasaydı, 60’tan fazla ülke bu noktada BRICS'in bir parçası olma arzusunu dile getirmezdi.

Bugün BRICS üyesi ülkelerin, dünyanın Amerika ve NATO'nun kanunsuzluğuna direnebilmesi ve artık dolar ve yaptırımlar gibi araçlarını başkalarına baskı yapmak için kullanamayacakları kurumlar yaratarak birlikte çalışma fırsatı yarattığını görüyoruz.