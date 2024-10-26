https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-uzman-brics-ulkeleri-yeni-bir-uluslararasi-iliskiler-modeli-insa-ediyor-1089698821.html

Rus uzman: BRICS ülkeleri yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ediyor

Rus uzman: BRICS ülkeleri yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ediyor

Sputnik Türkiye

BRICS-Rusya Uzman Konseyi Başkanı, Ekonomi Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Viktoriya Panova, BRICS ülkelerinin yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T13:12+0300

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dünya

viktoriya panova

rusya ekonomi yüksek okulu

brics zirvesi

kazan

batı

kazan

moskova

devrim

küresel hakimiyet

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Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Panova, BRICS ülkelerinin faaliyetlerinin Batılı ülkelere yönelik olmayıp, kendi kararlarını veren, yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarı olarak hareket eden bir devletler grubu olduğunu söyledi.Panova, “Bu zirve, özellikle genişletilmiş formatta ve ‘BRICS sosyal yardım’ formatında, ülkelerin halihazırda daha fazla gelişmenin temeli olarak kabul edilebilecek yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarları olarak hareket ettiklerini gösterdi. Bu bir devrim değil, Batı karşıtı değil, ama artık kendi kararlarını veren, kendi modellerini öneren bir ülkeler topluluğudur. Bu ülkeler günümüzün gerçeklerine, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin çıkarlarına daha fazla yanıt veriyorlar” dedi.BRICS ülkeleri tarafından önerilen modellerin Batılı seçkinlerin değil, Batılı ülke halklarının çıkarlarına yanıt verdiğini, çünkü küresel hakimiyeti sürdürme ve kendi tek tip standart kalıplarını dayatma arayışı içinde olan bu seçkinlerin kendi halklarının çıkarlarını unuttuğunu belirten uzman, "Oysa BRICS, uzlaşıya dayalı yapıcı bir yaklaşım ve insan refahı ile ilgilidir. İnsanı, onun ilgisini, onun gelişimini, onun refahını merkeze alıyor ve bu önemlidir ve bu zirve de bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/brics-gida-guvenligi-dolarin-azaltilmasi-ve-bm-reformlari-saglayan-bir-guc-1089693580.html

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viktoriya panova, rusya ekonomi yüksek okulu, brics zirvesi, kazan, batı, kazan, moskova, devrim, küresel hakimiyet