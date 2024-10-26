https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-uzman-brics-ulkeleri-yeni-bir-uluslararasi-iliskiler-modeli-insa-ediyor-1089698821.html
Rus uzman: BRICS ülkeleri yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ediyor
Rus uzman: BRICS ülkeleri yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ediyor
Sputnik Türkiye
BRICS-Rusya Uzman Konseyi Başkanı, Ekonomi Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Viktoriya Panova, BRICS ülkelerinin yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T13:12+0300
2024-10-26T13:12+0300
2024-10-26T13:11+0300
dünya
viktoriya panova
rusya ekonomi yüksek okulu
brics zirvesi
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kazan
moskova
devrim
küresel hakimiyet
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Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Panova, BRICS ülkelerinin faaliyetlerinin Batılı ülkelere yönelik olmayıp, kendi kararlarını veren, yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarı olarak hareket eden bir devletler grubu olduğunu söyledi.Panova, “Bu zirve, özellikle genişletilmiş formatta ve ‘BRICS sosyal yardım’ formatında, ülkelerin halihazırda daha fazla gelişmenin temeli olarak kabul edilebilecek yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarları olarak hareket ettiklerini gösterdi. Bu bir devrim değil, Batı karşıtı değil, ama artık kendi kararlarını veren, kendi modellerini öneren bir ülkeler topluluğudur. Bu ülkeler günümüzün gerçeklerine, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin çıkarlarına daha fazla yanıt veriyorlar” dedi.BRICS ülkeleri tarafından önerilen modellerin Batılı seçkinlerin değil, Batılı ülke halklarının çıkarlarına yanıt verdiğini, çünkü küresel hakimiyeti sürdürme ve kendi tek tip standart kalıplarını dayatma arayışı içinde olan bu seçkinlerin kendi halklarının çıkarlarını unuttuğunu belirten uzman, "Oysa BRICS, uzlaşıya dayalı yapıcı bir yaklaşım ve insan refahı ile ilgilidir. İnsanı, onun ilgisini, onun gelişimini, onun refahını merkeze alıyor ve bu önemlidir ve bu zirve de bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/brics-gida-guvenligi-dolarin-azaltilmasi-ve-bm-reformlari-saglayan-bir-guc-1089693580.html
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viktoriya panova, rusya ekonomi yüksek okulu, brics zirvesi, kazan, batı, kazan, moskova, devrim, küresel hakimiyet
viktoriya panova, rusya ekonomi yüksek okulu, brics zirvesi, kazan, batı, kazan, moskova, devrim, küresel hakimiyet
Rus uzman: BRICS ülkeleri yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ediyor
BRICS-Rusya Uzman Konseyi Başkanı, Ekonomi Yüksek Okulu Rektör Yardımcısı Viktoriya Panova, BRICS ülkelerinin yeni bir uluslararası ilişkiler modeli inşa ettiğini belirtti.
Moskova'da düzenlenen ‘Kazan'daki BRICS Zirvesinin Sonuçları: Uzman Görüşü’ konferansında konuşan Panova, BRICS ülkelerinin faaliyetlerinin Batılı ülkelere yönelik olmayıp, kendi kararlarını veren, yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarı olarak hareket eden bir devletler grubu olduğunu söyledi.
Panova, “Bu zirve, özellikle genişletilmiş formatta ve ‘BRICS sosyal yardım’ formatında, ülkelerin halihazırda daha fazla gelişmenin temeli olarak kabul edilebilecek yeni bir uluslararası ilişkiler modelinin mimarları olarak hareket ettiklerini gösterdi. Bu bir devrim değil, Batı karşıtı değil, ama artık kendi kararlarını veren, kendi modellerini öneren bir ülkeler topluluğudur. Bu ülkeler günümüzün gerçeklerine, dünya çoğunluğunu oluşturan ülkelerin çıkarlarına daha fazla yanıt veriyorlar” dedi.
BRICS ülkeleri tarafından önerilen modellerin Batılı seçkinlerin değil, Batılı ülke halklarının çıkarlarına yanıt verdiğini, çünkü küresel hakimiyeti sürdürme ve kendi tek tip standart kalıplarını dayatma arayışı içinde olan bu seçkinlerin kendi halklarının çıkarlarını unuttuğunu belirten uzman, "Oysa BRICS, uzlaşıya dayalı yapıcı bir yaklaşım ve insan refahı ile ilgilidir. İnsanı, onun ilgisini, onun gelişimini, onun refahını merkeze alıyor ve bu önemlidir ve bu zirve de bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.