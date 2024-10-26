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'BRICS, gıda güvenliği, doların azaltılması ve BM reformları sağlayan bir güç'
'BRICS, gıda güvenliği, doların azaltılması ve BM reformları sağlayan bir güç'
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22-24 Ekim tarihi arasında gerçekleşen BRICS Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kenyalı araştırmacı Dr. Nicodemus Minde, "Başkan Putin tarafından... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
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Kenyalı Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Bilimler araştırmacısı Dr. Nicodemus Minde, 22-24 Ekim tarihi arasında gerçekleşen BRICS Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Minde, BRICS Zirvesi'nin, Rusya'nın algılanan izolasyonu hakkında birçok yanılgıyı ortadan kaldırırken, dünyanın çok kutupluluğa yöneldiği konusunda Batı'ya güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti.Daha fazla gıda güvenliğiAyrıca araştırmacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrika kıtasında gıda güvenliğini sağlamak için gerçekten çaba sarf ettiğini belirterek, BRICS Tahıl Borsası hakkında, "Başkan Vladimir Putin tarafından yürürlüğe konan bu özel girişim ve deklarasyon, özellikle hala tahıla büyük ölçüde bağımlı olan Afrika kıtasında, daha fazla gıda güvenliğine sahip bir dünya için bir çabadır" ifadelerinde bulundu.Dolar kullanımının azaltılmasının faydalarıBRICS'in hedeflerinden biri olan dolar kullanımının azaltılmasına değinen Minde, bunun üye ülkelerin uluslararası ticaretlerini geliştirmelerine ve Batı tarafından konulan yaptırımları ve ambargoları aşmalarına olanak sağlayacağını vurguladı.'BRICS alternatif bir sesi destekliyor'Dünya gelişirken BM Güvenlik Konseyi'nde üyelik reformu da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Minde, BRICS'in alternatif bir sesi ve daha geniş bir çok kutupluluğu destekleyerek bu tür reformlara olan talepleri artırdığını söyledi.BM reformlarıDr. Minde, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
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'BRICS, gıda güvenliği, doların azaltılması ve BM reformları sağlayan bir güç'

06:46 26.10.2024
© Sputnik / brics-russia2024.ruBRICS ülkeleri bayrakları
BRICS ülkeleri bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2024
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22-24 Ekim tarihi arasında gerçekleşen BRICS Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kenyalı araştırmacı Dr. Nicodemus Minde, "Başkan Putin tarafından yürürlüğe konan bu özel girişim, özellikle hala tahıla büyük ölçüde bağımlı olan Afrika kıtasında,daha fazla gıda güvenliğine sahip bir dünya için bir çabadır" dedi.
Kenyalı Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Bilimler araştırmacısı Dr. Nicodemus Minde, 22-24 Ekim tarihi arasında gerçekleşen BRICS Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Minde, BRICS Zirvesi'nin, Rusya'nın algılanan izolasyonu hakkında birçok yanılgıyı ortadan kaldırırken, dünyanın çok kutupluluğa yöneldiği konusunda Batı'ya güçlü bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Daha fazla gıda güvenliği

Ayrıca araştırmacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrika kıtasında gıda güvenliğini sağlamak için gerçekten çaba sarf ettiğini belirterek, BRICS Tahıl Borsası hakkında, "Başkan Vladimir Putin tarafından yürürlüğe konan bu özel girişim ve deklarasyon, özellikle hala tahıla büyük ölçüde bağımlı olan Afrika kıtasında, daha fazla gıda güvenliğine sahip bir dünya için bir çabadır" ifadelerinde bulundu.

Dolar kullanımının azaltılmasının faydaları

BRICS'in hedeflerinden biri olan dolar kullanımının azaltılmasına değinen Minde, bunun üye ülkelerin uluslararası ticaretlerini geliştirmelerine ve Batı tarafından konulan yaptırımları ve ambargoları aşmalarına olanak sağlayacağını vurguladı.

'BRICS alternatif bir sesi destekliyor'

Dünya gelişirken BM Güvenlik Konseyi'nde üyelik reformu da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Minde, BRICS'in alternatif bir sesi ve daha geniş bir çok kutupluluğu destekleyerek bu tür reformlara olan talepleri artırdığını söyledi.

BM reformları

Dr. Minde, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:
"BM, büyük güvenlik konularıyla ilgilenmek üzere yetkilendirilmiş bir kurumdur. Bu güvenlik konularının çoğu, belki de temsil edilmeyen ülkelerde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, talebi görebiliyoruz ve BRICS tarafından yapılan bu açıklamanın, 50 yıldır Batılı seslerin hakim olduğu Birleşmiş Milletler güvenlik mimarisini gerçekten reform etmek için daha fazla talep çağrısında bulunmaya yardımcı olup olmayacağını görebiliyoruz."
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