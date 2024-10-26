https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-senator-puskov-demokratlar-abd-secimlerinde-hile-yapmaya-calisiyor-1089703737.html
Rus Senatör Puşkov: Demokratlar ABD seçimlerinde hile yapmaya çalışıyor
Rus Senatör Puşkov: Demokratlar ABD seçimlerinde hile yapmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, Demokratların kontrolündeki eyaletlerde göçmenlerin Kamala Harris'e oy vermesine izin vererek ABD başkanlık seçimlerinde hile yapma... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T16:46+0300
2024-10-26T16:46+0300
2024-10-26T17:17+0300
dünya
abd
abd seçimleri
kamala harris
donald trump
aleksey puşkov
rus senatör aleksey puşkov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086486231_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_0c95183d0281dc15d64533c56af9d2e5.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov Telegram hesabından paylaştığı mesajında, “ABD'de Demokratlar, yasadışı göçmenlerin oy kullanması yoluyla büyük bir seçim sahtekarlığı planlıyor. Bu amaçla, Demokratların iktidarda olduğu 14 eyalette oy kullanırken kimlik sormayı yasaklayan yasalar çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Belirttiği eyaletlerin çoğunluğunun ABD'nin kuzeydoğusu ve batısında yer aldığını vurgulayan Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti'yi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris temsil edecek. Cumhuriyetçi Parti'yi ise eski Başkan Donald Trump'ı aday gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086486231_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_c4e28115b69d63642e10deaaff6302ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov
abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov
Rus Senatör Puşkov: Demokratlar ABD seçimlerinde hile yapmaya çalışıyor
16:46 26.10.2024 (güncellendi: 17:17 26.10.2024)
Rus Senatör Puşkov, Demokratların kontrolündeki eyaletlerde göçmenlerin Kamala Harris'e oy vermesine izin vererek ABD başkanlık seçimlerinde hile yapma hazırlığında bulunduklarını dile getirdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov Telegram hesabından paylaştığı mesajında, “ABD'de Demokratlar, yasadışı göçmenlerin oy kullanması yoluyla büyük bir seçim sahtekarlığı planlıyor. Bu amaçla, Demokratların iktidarda olduğu 14 eyalette oy kullanırken kimlik sormayı yasaklayan yasalar çıkarıldı” ifadelerini kullandı.
Belirttiği eyaletlerin çoğunluğunun ABD'nin kuzeydoğusu ve batısında yer aldığını vurgulayan Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Donald Trump ile Harris arasındaki fark Trump'ın lehine büyüyor. Bu durumda, 2020'de Joe Biden’a oy veren ölülerin artık Harris’e yardımcı olmayabileceği anlaşılıyor. Demokratların tek umudu yasadışı göçmenler. Bununla birlikte, bu göçmenlerin kararsız eyaletlere yoğun bir şekilde getirildiğini ve bu sayede Harris’e oy vermeleri için ikna edilmeye çalışıldıklarını düşünüyorum.
ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti'yi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris temsil edecek. Cumhuriyetçi Parti'yi ise eski Başkan Donald Trump'ı aday gösterdi.