https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/rus-senator-puskov-demokratlar-abd-secimlerinde-hile-yapmaya-calisiyor-1089703737.html

Rus Senatör Puşkov: Demokratlar ABD seçimlerinde hile yapmaya çalışıyor

Rus Senatör Puşkov: Demokratlar ABD seçimlerinde hile yapmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Puşkov, Demokratların kontrolündeki eyaletlerde göçmenlerin Kamala Harris'e oy vermesine izin vererek ABD başkanlık seçimlerinde hile yapma... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T16:46+0300

2024-10-26T16:46+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov Telegram hesabından paylaştığı mesajında, “ABD'de Demokratlar, yasadışı göçmenlerin oy kullanması yoluyla büyük bir seçim sahtekarlığı planlıyor. Bu amaçla, Demokratların iktidarda olduğu 14 eyalette oy kullanırken kimlik sormayı yasaklayan yasalar çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Belirttiği eyaletlerin çoğunluğunun ABD'nin kuzeydoğusu ve batısında yer aldığını vurgulayan Puşkov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:ABD Başkanlık Seçimleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Demokrat Parti'yi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris temsil edecek. Cumhuriyetçi Parti'yi ise eski Başkan Donald Trump'ı aday gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/trump-ukraynadaki-catismanin-baslamasindan-zelenskiyi-sucladi-sahsen-sorumlu-1089375717.html

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abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov