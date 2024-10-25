https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/kursk-bolgesinde-ukraynali-askeri-techizat-konvoyu-imha-edildi-1089657800.html

Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı askeri teçhizat konvoyu imha edildi

Kursk Bölgesi’nde Ukraynalı askeri teçhizat konvoyu imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde Karadeniz Filosu’na bağlı deniz piyadelerinin Ukrayna ordusunun 20 araçlık askeri teçhizat konvoyunu imha ettiğini... 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T09:39+0300

2024-10-25T09:39+0300

2024-10-25T09:44+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk Bölgesi’nde Karadeniz Filosu’na bağlı deniz piyadelerinin Ukrayna ordusunun 20 araçlık askeri teçhizat konvoyunu imha ettiğini bildirdi. Bakanlık, operasyona katılan Rus askerlerin ifadelerini aktardı.Deniz piyadeleri müfrezesinin Kolovrat kod adlı komutanı, “BTR-82A kullanarak iki pusu organize ettim. Aralarında Stryker, MaxxPro ve Kazak’lardan oluşan 20 araçtan oluşan düşman konvoyu bize doğru ilerliyordu. Araçlarımızdan biri onları karşıladı, ikincisi işlerini bitirdi. Önce zırh delici mermiler kullandık, araçlar durduktan sonra da inen askerleri de makineli tüfeklerden imha ettik. Mürettebatları bizzat ben eğittim” diye anlattı.Rus zırhlı savaş aracı BTR-82A’nın Kasper kod adlı operatörü de pusuyu fark etmeye üç Ukraynalı askeri teçhizatı nasıl imha ettiklerini anlattı.Kasper, “Bir ormanlık alanda saklandık. Önümüzden geçtiler ve bizi fark etmediler. Onlara arkadan katıldık ve askerleri indirmeye başladıklarında onlara ateş açtım. İlk araç hemen alev aldı” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, deniz piyadelerinin aktif eylemleri sayesinde düşmanın her gün kayıplar verdiğini ve Kursk Bölgesi’nde işgal ettiği arazilerden geri çekildiğini kaydetti.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 05.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar 26 binden fazla asker ve 176 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/rusya-bolgelerinde-gece-8-hava-hedefi-vuruldu-1089655984.html

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