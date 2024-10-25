https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/dmm-tusasin-guvenligi-hasan-doganin-kayinbiraderine-teslim-edildi-iddiasi-dogru-degil-1089690579.html
DMM: 'TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edildi' iddiası doğru değil
DMM: 'TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edildi' iddiası doğru değil
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'TUSAŞ’ın güvenliği Hasan... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T22:59+0300
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Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi'nin TUSAŞ'ın güvenlik birimi yöneticisi olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş' iddiaları gündem olmuştu. DMM sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin sözleşmeli olarak kurumda çalıştığı ve yönetici olmadığını paylaştı.'Sözleşmeli olarak çalışan bir personel'Sosyal medya hesabından açıklama yapan DMM şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dmm-duyurdu-turkiyenin-bricse-uyeligi-hindistan-tarafindan-engellendi-iddialari-dogru-degil-1089638961.html
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tusaş güvenlik, hasan doğan kimdir, cumhurbaşkanı özel kalem müdürü
tusaş güvenlik, hasan doğan kimdir, cumhurbaşkanı özel kalem müdürü
DMM: 'TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edildi' iddiası doğru değil
22:59 25.10.2024 (güncellendi: 23:09 25.10.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş' iddialarına yanıt verdi. Bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin sözleşmeli olarak kurumda çalıştığı ve yönetici olmadığını belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi'nin TUSAŞ'ın güvenlik birimi yöneticisi olduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş' iddiaları gündem olmuştu. DMM sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin sözleşmeli olarak kurumda çalıştığı ve yönetici olmadığını paylaştı.
'Sözleşmeli olarak çalışan bir personel'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan DMM şu ifadeleri kullandı:
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.